Про це Морозов пише на своїй сторінці у Facebook. Далі — його пряма мова.

Від самого ранку крутив в голові думку про що не так в нашій армії. Нє, ну всі ж ото дають якісь аналізи, вказують на поганих комбригів, оцінюють військових не будучи при цьому військовими, хейтять ТЦК, і знають як виграти цю війну за допомогою двох палок і одного кірпіча.

Так от, розібравши на запчасті всю структуру від солдата до полковника.Проблема всього одна. І звучить вона банально просто. Всього два слова.

-Бо ви*буть.

Чому ви положили взвод? Шоб не ви*бали.

Чому ви не зробили контратаку? Бо ви*буть.

Чому одразу не доповіли? Боявся шо ви*буть.

І таких чому, можна привести на кожну дію в армії.

Всі когось бояться. Роблять так аби не бути ви*баними, а потім якщо їх ви*бали за їхніх же провал, *буть всіх рангом нижче. Бо їх хтось ви*бав, і тепер вони мають також повне право на втіхи сексуального характеру.

Субординація в армії це основа основ, так само як і дисципліна. Але вміти відстоювати власну точку зору, робити розбір польотів, планувати, наводити аргументи, перетворювати плани на дії… Це всьо нізя бо ви*буть. Ви*буть всі. Старший солдат, Молодший сержант, Сержант, Старший сержант, і так до генерала.

Це страх чогось такого совіцького, що аж гидко. Всі бояться якогось ефемерного дядька який приїде і накричить на когось… А ще якщо догану випише, то обше, життя пропало. Ніхто тому дядьку навіть не пробує щось пояснити, чому краще так, чому відбулось ось так. Всі стоять. В голові крутять, та коли він вже поїде, дехто навіть дулю в кишені круте. Дядько поорав, поїхав, всі вишли на перекур, обісрали дядька як кури драбину, розказали один одному п*здаті стратегії, як зробити це краще, ефективніше, результативніше. Кинули бичка об землю, і пішли далі робити так щоб не ви*бали.

Поки не зміниться цей чинник, всі інші зміни до того самого місця.

Низ не каже, верх не чує…