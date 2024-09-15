Народний депутат України 9-го скликання від 217-го виборчого округу, заступниця голови Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Мар’яна Безугла розкритикувала головнокомандувача Сирського за збільшення терміну підготовки військових, яка, за її словами, й так проводиться для галочки.

Про це пише на своїй сторінці у соцмережі Х Мар’яна Безугла. Далі — її пряма мова.

Минулого тижня спілкувалася з мобілізованими солдатами, які після підготовки прибули на Покровський напрямок:

– це люди переважно середнього віку;

– переважно ті, хто не зміг «порішати»;

– в абсолютній більшості за 45 днів базової підготовки вони не навчилися майже нічого;

– в абсолютній більшості в навчальних центрах інструктори без бойового досвіду, ті, хто «порішав».

На цьому фоні особливо цинічно звучить заява Сирського про збільшення терміну базової підготовки мобілізованих, коли і 45 днів вони не можуть та не хочуть заповнити реальним змістом. А потім наші люди гинуть ненавченими або ж тікають через страх, невизначеність та відсутність елементарних навичок, якщо тільки вони самі та бойова бригада не береться за підготовку в обмежені часові рамки з мінімумом можливостей. Дійшло до того, що бойові бригади просять розглянути призов в обхід центрів, прямо в резервні підрозділи, щоб мати змогу підготувати новачків не для галочки, як у центрах. Зате в деяких центрах проводять шикування по 6 разів на добу (!). До речі, Сирський досі свідомо захищає і покриває генерала-корупціонера Ткачука, керівника сухопутної академії. Бо «свій».