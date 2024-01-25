Падіння російського військово-транспортного літака Іл-76, вранці 24 січня у Корочанському районі Бєлгородської області, майже одразу підтвердили в міноборони рф. За твердженням російської сторони, всі, хто перебував на борту літака, загинули.

Кадри падіння Іл-76 були зафіксовані очевидцями, після їх появи в мережі почали з’являтися різні версії щодо причин падіння, та того, хто все ж таки перебував на борту літака.

В міноборони рф повідомили, що на борту перебували не їхні співвітчизники, а 65 полонених військовослужбовців ЗСУ, яких начебто мали перевозити до Бєлгородської області для обміну, шестеро членів екіпажу літака та троє осіб супроводу.

Губернатор Бєлгородської області В’ячеслав Гладков заявив, що всі, хто перебував на борту, загинули. Водночас він не уточнив, скільки людей було на борту та ким вони були.

За словами голови комітету з оборони Андрія Картаполова на засіданні держдуми рф, слідом за даним літаком у Бєлгородській області летів ще один Іл-76 з 80 українськими військовополоненими, проте: «Його вдалося розвернути».

У мо рф одразу ж звинуватили Україну у збитті літака ракетами з ЗРК, за словами того ж Картаполова, – “Трьома ракетами Patriot або IRIS-T”.

Після чого російська сторона заявила, що обміни полоненими тепер, ймовірно, буде поставлено на паузу.

«Тепер про обмін мови йти не може», – заявив Картаполов.

Також важливою деталлю є те, що всі польоти повітряних суден фіксує Flightradar. За його даними, літак рухався з Бєлгорода на північ від міста, але зовсім не в бік кордону з Україною. Якщо більш детально, то Іл-76 прямував за курсом “Бєлгород – Осколець”, тобто віддалявся від кордону України, а не наближався до нього.

Український OSINT-аналітик «Скринька Пандори» заявив, що Іл-76 під номером RA-78830 летів через Єгипет, Саудівську Аравію, Червоне море та Іран. Літак зник із радарів біля Сирії, після чого з’явився над Бєлгородом. На думку «Скринька Пандори», дані можуть вказувати на те, що Іл-76, що впав, коли перевозив зброю зі Сходу.

Тож, мережею почала ширитись інформація, що саме цей літак допомагав перевозити ракети С-300 для бомбардування Харкова. До місця падіння Іл-76 у Білгородській області вилетіла комісія ВКС для встановлення причин катастрофи.

російська пропагандистка Маргарита Симоньян на швидку руку опублікувала список нібито загиблих українських військовополонених. Однак з’ясувалося, що 18 чоловіків із цього списку вже обміняли на початку січня.

Важливими нюансами при аналізі даної подіє є ті факти, що при трагедії в Оленівці, коли було обстрілом вбито українських в’язнів, в мережі одразу з’явилися жахливі світлини з великою кількістю убитих українців. В ситуації з Іл-76 ні фото, ні відео із загиблими офіційно так і не були опубліковані.

На одному з відео візуально можна виявити лише одне тіло, що не збігається з твердженням російської сторони про кількість загиблих.

Водночас, росіяни не коментують, чому далекобійні ЗРК, якими за їх словами був збитий літак, не збивають з такої ж відстані російські «Сушки», які щодня наносять шкоди Куп’янську.

Окрім того, колишні військовополонені неодноразово в інтерв’ю розповідали, що росіяни так бояться, навіть знесилених у полоні українців, що на 50 хлопців приставляють по 20 конвоїрів. Тож інформація про трьох осіб супроводу для 65 полонених змушує задуматись.

Військове керівництво України офіційно саме падіння Іл-76 не коментувало, однак Генштаб заявив таке:

«Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Задля зменшення саме ракетної загрози, Збройні Сили України не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, із застосуванням засобів військово-транспортної авіації. Зафіксована інтенсивність обстрілів прямо повʼязана із зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода. З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку.»

З приводу інциденту з’явилася також заява Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

«Сьогодні мав відбутися обмін полоненими, який не відбувся. За твердженням російської сторони, це сталося внаслідок збиття російського літака Іл-76, який буцімто перевозив наших полонених. Наразі ми не маємо достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості», – заявили в ГУР.

Також в Головному управлінні розвідки наголосили, що Україна зі свого боку виконала всі домовленості для підготовки обміну, а також доправила російських полонених військовослужбовців на обумовлену точку для обміну, де вони перебували в безпеці. А от безпеку українців мала забезпечити російська сторона.

«Водночас українська сторона не була повідомлена про необхідність забезпечення безпеки повітряного простору в районі міста Бєлгород у визначений період часу, як неодноразово робилося в минулому», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначили, що рф не проінформувала Україну про кількість транспортних засобів, маршрути та форми доставлення полонених.

«Відомо, що доставлення полонених відбувається як авіаційним, так і залізничним і автомобільним транспортом. Це може свідчити про навмисні дії росії, направлені на створення загрози життю та безпеки полонених», -повідомляють в заяві.

У ГУР наголосили, що посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною, – «І в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну.»

Також у Головному управлінні розвідки підкреслили, що цей інцидент може бути спланованими й навмисними діями рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні також прокоментував падіння військово-транспортного літака Іл-76:

«Викликав Умєрова, Залужного, Шапталу, Буданова та Малюка – доповіли щодо ситуації з літаком та обміном. Очевидно, що росіяни граються із життями українських полонених, із почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства», – заявив президент.

Глава держави наголосив, що необхідно встановити всі чіткі факти, наскільки це можливо з огляду на той факт, що падіння літака сталося на російській території.