Зранку 24 січня під Бєлгородом впав військово-транспортний літак Іл-76. Попередньо, інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблоново.

Про це спочатку повідомили російські телеграм канали, а потім – міноборони рф.

Через пару годин після падіння літака Міноборони рф почало ширити інформацію про те, що на борту нібито перебували 65 українських військовополонених. Попередньо, всі вони загинули. Зокрема, про це написав у своєму телеграм-каналі губернатор Бєлгородоської області В’ячеслав Гладков.

Невдовзі у російських телеграм-каналах з’явилися фото та відео падіння літака. Проте ні на фото, ні на відео не було видно тіл загиблих військових – лише одне. Це змусило наше суспільство ще більше засумніватися у правдивості наданої рф інформації.

Згодом Депутат російської держдуми Андрій Карпаталов заявив, що літак був збитий трьома ракетами зенітно-ракетного комплексу, натякаючи на те, що це є роботою ЗСУ.

Невдовзі Українська Правда, з посиланням на свої джерела повідомила, що збиття військово-транспортного літака Іл-76 є роботою Збройних сил України. За даними джерел, цей літак, ймовірно, перевозив ракети до комплексів С-300. За декілька годин ця інформація була спростована УП.

Протягом дня український депутат Олексій Гончаренко робив пости у своєму телеграм-каналі з обговоренням новини про ІЛ-76. Пости відзначилися сильною емоційністю, а також – буцімто вказували на те, що інформація про загибель наших полонених, є правдивою.

Український військовий Євген Карась, у свою чергу, навпаки, намагався довести, що інформація про збиття літаку з військовополоненими – “деза”.

“Очевидно борт ніс щось вибухонебезпечне і детонація відбулася на землі. Росіяни запустили пропаганду «збили полонених», тому що категорично налякані кількістю важких літаків, які утратили за останні тижні.” Нагадаю, після утрати А-50 та ушкодження ІЛ-22 росіянам довелося на дві сотні км змістити на схід маршрути наступних літаків А-50 і це абсолютно принципово погіршило якісь розвідувальної інформації з бортів. Вони вже не дотягують «крити» свої групи військ на Херсонщині наприклад і тп”, – написав Євген у своєму телеграм-каналі.

Згодом додавши, що списки наших загиблих полонених, опубліковані раніше російською пропагандистою, є фейковими, оскільки один із зазначених полонених звільнився з полону майже місяць тому.

Скоро Євген Карась різко відреагував на емоційні пости Олексія Гончаренка. Євген написав:

Відповіддю на пост Євгена, Олексій написав:

Під вечір Генштаб ЗСУ опублікував пост у телеграмі, та не став прямо висловлюватися з приводу ситуації:

“Збройні Сили України вживають усіх заходів для захисту України та українців. Неспроможність противника досягти будь-яких результатів на полі бою, продовжує його стратегію терору, зокрема і на Харківському напрямку. Застосування ракетного ураження з метою знищення Харкова та вбивства цивільних ми бачимо і в інших містах України.”

Натомість ГУР прокоментувало ситуацію з ІЛ-76, підтвердивши те, що у той день мав відбутися обмін полоненими, але й наголосивши, що розвідка не володіє достовірною інформацією щодо перебування наших військових на літаку.

“Посадка транспортного літака в 30-кілометровій зоні ведення бойових дій не може бути безпечною і в будь-якому разі має обговорюватися обома сторонами, адже в іншому випадку це наражає на небезпеку весь процес обміну. Виходячи з цього, мова може йти про сплановані та навмисні дії рф з метою дестабілізації ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки нашої держави”, – написали ГУР у своєму телеграмі, зазначивши, що інцидент з літаком може бути черговою спланованою операцію рф.

Білий дім, в свою чергу, заявив, що не має підтверджень інформації, що в російському літаку Іл-76 перебували українські військовополонені.

“Ми бачили повідомлення, але не можемо підтвердити їх”, – сказав координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

О 23:00 того ж дня президент Зеленський виклав відеозвернення, у якому наголосив:

“«Факти» – це головне слово зараз. Заслухав Головкома та Генштаб щодо застосування Повітряних сил. ГУР займається зʼясуванням долі всіх полонених. Служба безпеки України розслідує всі обставини. І я дав доручення міністру закордонних справ України поінформувати партнерів щодо наявних даних в України. Наша держава буде наполягати на міжнародному розслідуванні.”

Очікуємо на подальше прояснення ситуації.