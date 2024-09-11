На початку липня цього року стало відомо про те, що парамедикиня Анна Скольбушевська на псевдо "Адмірал Няв", яка мала бойовий досвід у 2014-2015 роках в складі батальйону "Айдар", а з початком повномасштабної війни опікувалась забезпеченням складів, комунікацією з благодійниками та закупівлею предметів тактичної медицини й амуніції опинилася в центрі скандалу через фальсифікації на зборах.

Так, з’ясувалося, що Анна більш ніж півроку не мала жодного відношення до добровольчого волонтерського медичного батальйону “Госпітальєри”, адже вирішила працювати в екіпажах, але весь цей час продовжувала проводити збори на їх ім’я при цьому отримуючи кошти на власні рахунки та не надаючи звітів.

Власне у самому добровольчому батальйоні “Госпітальєри” від Скольбушевської відразу відхрестилися, заявивши, що не знали про її дії та повідомили про проведення внутрішньої перевірка за фактом ситуації, що склалась.

У свою чергу “Адмірал Няв” зазначила, що перебуває в лікарні та втратила здатність ухвалювати рішення тверезо і об’єктивно, без застосування маніпуляцій.

Отримати детальнішу інформацію можна за посиланням у попередньому матеріалі “Межі”:

І ось, більш ніж через два місяці, “Госпітальєри” нарешті заявили про готовність результатів зазначеного службового розслідування та подякували за його очікування.

“З 2022 по 2023 рік Анна Скольбушевська організовувала збори для нашого батальйону, зокрема в твіттері, під нікнеймом Адмірал Няв. 15 грудня 2023 року здійснила останній платіж на рахунок нашого фонду і завершила свою роботу в ньому. Пізніше нам стало відомо, що з грудня 2023 по червень 2024 Анна збирала на свої рахунки пожертви нібито на власний екіпаж та для багатьох інших відомих волонтерів та організацій. Нам знадобився час і багато ресурсу, щоб розібратись з цією ситуацією”, — йдеться в дописі на сторінці “Госпітальєрів” в соцмережі “Х”.

“Розслідування встановило: зібрані гроші Анна витратила на особисті потреби, азартні ігри, коштовні подорожі Європою, квитки на концерти та інші розваги. Анна має серйозні проблеми зі здоровʼям та узалежнення, які приховувала. Її численні історії виявилися неправдивими”, — стверджують в добровольчому волонтерському медичному батальйоні та зазначають, що станом на сьогодні Анна знаходиться на лікуванні.

Крім того, “Госпітальєри” розповіли про те, що “Адмірала Няв” було виключено з батальйону зі здачею майна, шевронів та усієї символіки батальйону, а також подано заяву до правоохоронних органів щодо розтрати коштів.

“Інші причетні до ситуації особи виключені з батальйону або проходять перевірку. Ми засуджуємо ці дії і зробили все можливе, щоб встановити правду. Дякуємо тим, хто допоміг. Госпітальєри й надалі діятимуть прозоро, зберігаючи свою репутацію”, — запевняють вони та закликають всіх постраждалих ділитися доказами у встановленому законом порядку.

На сам кінець “Госпітальєри” попросили донатити тільки на рахунок фонду чи на картки осіб, перелічених на їхньому офіційному сайті.

“Ваша довіра — запорука нашого існування. Ми конвертуємо пожертви у врятовані життя підзвітно за кожну гривню. Просимо довіряти, але перевіряти: перечисляйте кошти лише за реквізитами з нашого сайту. Про підозрілі збори повідомляйте нам у приватні або на пошту”, — зазначили вони, на що користувачі Мережі в коментарях під дописом батальйону почали надсилати скріни на яких видно, що збори на особисті картки представників “Госпітальєрів” продовжуються і зараз. “Тобто після настільки великого пройобу зі збором на особисті картки/пейпал вашого представника ви продовжуєте збирати на особисті картки і пейпал ваших представників?”, — обурюються користувачі.

“Коли Анна після 15 грудня 2023 продовжувала збирати від вашого імені гроші, ви цього не бачили? Ніхто з ваших колег не бачив її пости? Щодо людини з такою медійністю це дуже малоймовірно”.

“Якщо чесно — то дуже суха відповідь. Нема ні вказання хоч приблизною суми, яка була нелегальним шляхом виманена Анною, ні доказів куди саме ці кошти були витрачені та ким саме, ні фото заяви на розтрату коштів, та куди саме її подали, ні реальних висновків щодо ситуації. І спихнути все на “психічне здоров’я” теж не вийде. Де результати судово-психіатричної комісії, чи хоча б банальна виписка з діагнозом з психіатричного диспансеру?”, — розмірковують користувачі Мережі.

Таким чином люди починають ставити незручні питання та просити хоч якихось підтверджень, а не простих слів: фото заяви чи іншого документа, що підтверджує факт подання заяви до правоохоронних органів, результатів судово-психіатричної комісії чи хоча б виписки з зазначеним діагнозом Анни за місцем лікування.

“Все так просто виявляється — вкрала гроші і лягла “на больнічку”. Схема проста і перевірена роками”, — коментують вони та зазначають, що “якщо говорити про підзвітність, то ще станом на 18 квітня 2024 року, на сайті немає жодного звіту починаючи з 2022 року, а щоб переконатись в цьому — достатньо переглянути архівну версію сайту”.

Згадали підписники й про слова добровольчого волонтерського медичного батальйону про те, що буцімто Скольбушевська вийшла на зв’язок і таки відправила частину зібраних коштів, хоч зараз “Госпітальєри” і стверджують, що гроші вона використала на себе та їм не переказувала.

“А щодо: “все ОК, вона нам повернула кошти, ось скрін переказу. І взагалі все норм і нічого не було, просто гарна людина захворіла трохи”. Трохи тоді спробували наєбунькать?”, “Я так розумію, що сума, яку виклали в чеку від неї — фейк?”.

Не прокоментували в батальйоні й інформацію про те, що власне сам акаунт “Госпітальєрів”, який проводив ретельну перевірку Анни Скольбушевської веде сама Скольбушевська.

Лишень зазначили, що для запобігання подібному в майбутньому переглянули систему контролю за теперішніми та колишніми працівниками, оновлюють протоколи звітності та проваджують додаткові правила для учасників батальйону.