Кожна цигарка чи айкос від «Philip Morris» та їй подібних — це патрони для російського окупанта, якими вони стріляють у нас та наших дітей, запевняє Віталій Кулик.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Далі — його пряма мова.

Знаєте, що найбільше мене вкурвлює від читання стрічки новин? Коли зустрічаєш поряд повідомлення про смерть на фронті свого знайомого і новину про те, як зросли доходи спонсорів цієї війни. Читаємо: Чистий прибуток «Philip Morris» за 2023 рік зріс на 28% і тепер ця тютюнова компанія стала першою в рейтингу найбільших іноземних компаній у росії за версією Forbes. Вашу ж …

Я вже писав неодноразово про те, що кожна цигарка чи айкос від «Philip Morris» та їй подібних – це патрони для російського окупанта, якими вони стріляють у нас та наших дітей. На податки, які платить «Philip Morris» до російського бюджету виготовили ракети, якими били по хворих дітях в Київському “Охматдиті”. Саме так я оцінюю те, що ця корпорація не лише не пішла з російського ринку після початку великої війни, а збільшила свою присутність в країні-агресорі.

Чистий прибуток ТОВ «Філіп Морріс» за РСБО за 2023 рік зріс на 28% до 6.29 млрд руб. з 4.9 млрд руб. роком раніше. Виручка зросла на 10% до 440.19 млрд руб. з 399.9 млрд руб., валовий прибуток – на 10% до 73.78 млрд руб. з 67.12 млрд руб., прибуток до оподаткування – на 24% до 8.62 млрд руб. з 6.9 млрд руб. Про це йдеться у звіті компанії.

«Philip Morris» – це не просто одна з транснаціоналів, для якої кров українців на грошах з росії нічого не означають. Ця корпорація активно світиться в івентах на підтримку війни в України. На фото є подяка компанії від бойовиків “СВО” за підгон цигарок. «Philip Morris» в росії відома зв’язками з найбільш зашкварними російськими політиками, такими як Володимир Мединський, якого небезпідставно підозрюють в їх лобіюванні. Пишуть, що на грантах і пожертвах «Philip Morris» розкручувався син актора та путінського улюбленця Михайла Боярського – Сергій Боярський, нині депутат держдуми рф та автор законопроекту про відновлення місць для паління в аеропортах росії.

Після ракетної атаки на Київ 8 липня, коли російська ракета прицільно влучила у дитячу лікарню «Охматдит», у соціальних мережах завірусилося відео про фабрику Philip Morris International (PMI) у Ленінградській області РФ – просування продукту (IQOS) у Росії та його виробництва на фабриці «Філіп Морріс Іжора»… Що це, якщо не колабораціонізм?

Перше місце «Philip Morris» в рейтингу найбільших іноземних компаній у росії за версією Forbes означає, що компанія свідомо йде на колаборацію з путінським режимом. Вони справно платять податки в російський бюджет, створюють робочі місця в росії, показують “успіхи” лояльного до путіна іноземного капіталу. Таким чином москва посилає сигнал інших бізнесам: ось які бариші можна отримувати, якщо підзабити на санкції.

Проте більше мене вкурвлює інше. Окрім внесення «Philip Morris» в список спонсорів війни в Україні чинна влада зробила… нічого. Ця компанія працює в Україні, має виробничі потужності та офіс у Львові, свою лінійку продуктів та долю ринку, користується шахрайським алгоритмом адвалора (змінна складова акцизного податку на тютюнові вироби, яка визначає розмір податку в залежності від їх ціни) тощо.

Ви знали, що майже УСІ працівники Philip Morris і дистриб’ютора тютюнової продукції «Тедіс» одеського бізнесмена Бориса Кауфмана заброньовані від мобілізації в Україні? Багатьом так пощастило?

Як таке може бути, щоб компанія стала лідером в росії серед іноземних інвесторів війни проти України, а у нас отримувала не додаткові санкції та націоналізацію, а пільги і “статус важливого для оборони підприємства”? Скільки коштує цей сюр і хто ті лобісти, які захищають Philip Morris в Україні?

ДЛЯ ДОВІДКИ: