Про це на своїй сторінці в Фейсбук пише директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик. Далі його пряма мова.
Знаєте, що найбільше мене вкурвлює від читання стрічки новин? Коли зустрічаєш поряд повідомлення про смерть на фронті свого знайомого і новину про те, як зросли доходи спонсорів цієї війни. Читаємо: Чистий прибуток «Philip Morris» за 2023 рік зріс на 28% і тепер ця тютюнова компанія стала першою в рейтингу найбільших іноземних компаній у росії за версією Forbes. Вашу ж …
Я вже писав неодноразово про те, що кожна цигарка чи айкос від «Philip Morris» та їй подібних – це патрони для російського окупанта, якими вони стріляють у нас та наших дітей. На податки, які платить «Philip Morris» до російського бюджету виготовили ракети, якими били по хворих дітях в Київському “Охматдиті”. Саме так я оцінюю те, що ця корпорація не лише не пішла з російського ринку після початку великої війни, а збільшила свою присутність в країні-агресорі.
Чистий прибуток ТОВ «Філіп Морріс» за РСБО за 2023 рік зріс на 28% до 6.29 млрд руб. з 4.9 млрд руб. роком раніше. Виручка зросла на 10% до 440.19 млрд руб. з 399.9 млрд руб., валовий прибуток – на 10% до 73.78 млрд руб. з 67.12 млрд руб., прибуток до оподаткування – на 24% до 8.62 млрд руб. з 6.9 млрд руб. Про це йдеться у звіті компанії.
«Philip Morris» – це не просто одна з транснаціоналів, для якої кров українців на грошах з росії нічого не означають. Ця корпорація активно світиться в івентах на підтримку війни в України. На фото є подяка компанії від бойовиків “СВО” за підгон цигарок. «Philip Morris» в росії відома зв’язками з найбільш зашкварними російськими політиками, такими як Володимир Мединський, якого небезпідставно підозрюють в їх лобіюванні. Пишуть, що на грантах і пожертвах «Philip Morris» розкручувався син актора та путінського улюбленця Михайла Боярського – Сергій Боярський, нині депутат держдуми рф та автор законопроекту про відновлення місць для паління в аеропортах росії.
Після ракетної атаки на Київ 8 липня, коли російська ракета прицільно влучила у дитячу лікарню «Охматдит», у соціальних мережах завірусилося відео про фабрику Philip Morris International (PMI) у Ленінградській області РФ – просування продукту (IQOS) у Росії та його виробництва на фабриці «Філіп Морріс Іжора»… Що це, якщо не колабораціонізм?
Перше місце «Philip Morris» в рейтингу найбільших іноземних компаній у росії за версією Forbes означає, що компанія свідомо йде на колаборацію з путінським режимом. Вони справно платять податки в російський бюджет, створюють робочі місця в росії, показують “успіхи” лояльного до путіна іноземного капіталу. Таким чином москва посилає сигнал інших бізнесам: ось які бариші можна отримувати, якщо підзабити на санкції.
Проте більше мене вкурвлює інше. Окрім внесення «Philip Morris» в список спонсорів війни в Україні чинна влада зробила… нічого. Ця компанія працює в Україні, має виробничі потужності та офіс у Львові, свою лінійку продуктів та долю ринку, користується шахрайським алгоритмом адвалора (змінна складова акцизного податку на тютюнові вироби, яка визначає розмір податку в залежності від їх ціни) тощо.
Ви знали, що майже УСІ працівники Philip Morris і дистриб’ютора тютюнової продукції «Тедіс» одеського бізнесмена Бориса Кауфмана заброньовані від мобілізації в Україні? Багатьом так пощастило?
Як таке може бути, щоб компанія стала лідером в росії серед іноземних інвесторів війни проти України, а у нас отримувала не додаткові санкції та націоналізацію, а пільги і “статус важливого для оборони підприємства”? Скільки коштує цей сюр і хто ті лобісти, які захищають Philip Morris в Україні?
ДЛЯ ДОВІДКИ:
- Philip Morris International у 2024 році очікує скоригований прибуток у діапазоні $6,67-6,79 на акцію. Акції компанії дорожчають на 3,1% під час попередніх торгів. Капіталізація з початку року зросла на 14% і становить $166,7 млрд.
- Раніше аналітики з Київської школи економіки підрахували, що за кошти, які Philip Morris International заробила у РФ у 2022 році ($7,888 млрд), можна купити 4900 ракет «Калібр», 78 винищувачів п’ятого покоління Су-57 або 1089 танків Т-90.