У зверненні йшлося про можливе одержання неправомірної вигоди в обмін на забезпечення надання громадянства України, в тому числі особам, які знаходяться під санкціями Ради національної безпеки та оборони України.
У НАБУ повідомили, що звернення про можливі неправомірні дії начальника Управління Державної міграційної служби України у Києві та Київській області не містить достатніх об’єктивних даних для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Разом з тим, бюро розпочало інформаційно-аналітичну роботу за вказаними у зверненні відомостями. У разі виявлення підстав для дій буде вжито відповідних заходів.
Також було наголошено, що слідчі органи безпеки здійснюють досудове розслідування за іншими статтями Кримінального кодексу України, а бездіяльність слідчих та прокурорів може бути оскаржена відповідно до закону.
Нагадаємо, у СБУ відповіли на звернення “Межі” щодо начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Вʼячеслава Гузя.
В’ячеслав Гузь – начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. За даними інсайдерів “Межі”, Гузь очолює схему, завдяки якій росіяни отримають українські паспорти.
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