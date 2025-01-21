У Білій Церкві, що на Київщині, група підлітків побила 12-річну дівчинку. Поліція вже розпочала досудове розслідування, і наразі оголошено підозру 16-річному хлопцю. Слідчі дії щодо інших шістьох учасників тривають.

11 січня до поліції надійшло повідомлення від матері про те, що підлітки побили її 12-річну доньку.

Під час перевірки було виявлено відеозапис нападу, який згодом поширили у соціальних мережах. На кадрах видно, як група підлітків, ймовірно, у лісі, по черзі завдає ударів дівчинці. Нападники били її руками та ногами.

Один із хлопців сказав, що дівчинці потрібно до кінця тижня знайти “15 тисяч”, інакше “закопає у тій же калюжі”. Також чутно, як потерпілій наказують “думати головою”, зокрема, про те, що вона розповідає іншим. Процес кривдники називають “днем святого побиття”, а наприкінці відео один із присутніх почав читати “Отче наш”.

Слідство встановило, що до побиття причетні троє неповнолітніх: ровесниця постраждалої, а також два хлопці віком 15 і 16 років.

За фактом події відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння легких тілесних ушкоджень.

Тітка дівчинки розповіла деталі злочину в себе на сторінці у Facebook.

«На цьому відео мою племінницю побивають неповнолітні школярі 15−16 років, вимагаючи, щоб вона вкрала у батьків гроші. Її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій, захищаючи нас від окупантів, а дівчині немає кому заступитися. Куди дивляться батьки цих дітей?», — написала тітка Наталі Яковлева-Демеденко.

Жінка розповіла, що дівчинка не намагалася втекти з місця інциденту, оскільки нападники застали її зненацька під час прогулянки з собакою.

За словами тітки, одна з імовірно причетних до побиття дівчат два тижні тому нібито пропонувала потерпілій наркотики, але та відмовилася і розповіла про це своїм подругам. Розмова дійшла до особи, яка пропонувала заборонені речовини, тож вона могла підбурити інших підлітків “провчити” дівчину в силовий спосіб.

Пізніше у поліції Київської області уточнили, що інцидент стався у місцевому парку, куди потерпілу запросили підозрюваний та інші неповнолітні. Погрожуючи дівчинці, один юнак ударив її по голові та застосував газовий балончик.

16-річному хлопцю повідомили про підозру у катуванні та вимаганні 15 тисяч гривень. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Після цього Національна поліція повідомила, що встановили особи всіх сімох неповнолітніх учасників, причетних до побиття. Їхні дії перекваліфіковано на катування (ч. 1 ст. 127 ККУ).