Сьогодні в мережі з’явилося відео, на котрому видно, як натовп людей штурхає та б’є жінку і її дитину, що сидять в машині.

Як виявилося згодом, інцидент стався у селі Космач Івано-Франківської області. Там натовп перекрив дорогу та побив матір та дитину. Про це повідомила сама постраждала у себе на сторінці.

“Їхала я на Нову Пошту в Космач. Зі мною в машині перебувала моя донечка, якій 6 рочків. В самому центрі біля заправки мене зупинив натовп розлючених жінок, з яких деякі особи були в стані алкогольного спʼяніння. У них були в руках бити, різні залізні металеві прибори”, – заявила жінка.

Далі постраждала розповіла, що розлючений натовп накинувся на неї та дитину, називаючи жінку “наводчицею воєнкомів”. Натовп лютував, бо думав, що постраждала “здає” чоловіків із села Космач ТЦК.

За словами постраждалої, натовп почав лізти прямо в машину, де сиділа 6-річна донька. Тоді хтось вдарив дівчинку битою в голову.

“В мене струс мозку, а в дитини – перебій носа”, – написала жінка, прикріпивши фотографії:

Також жінка опублікувала фотографію з вирваним волоссям:

Як пише акаунт “Говорить Великий Львів” у Х, посилаючись на Ютуб-відео свого каналу, у поліції вже підтвердили напад і відкрили кримінальне провадження.