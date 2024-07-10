Посадовець, який живе за незаконний дохід, його дружина з російським паспортом. Він має незадеклароване майно і дружить із олігархами.

Розслідування, про яке йтиметься далі, мало би бути буденністю для нашої редакції, але воно стало новим досвідом для нас.

Хто такий В’ячеслав Гузь?

В’ячеслав Гузь – начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. За даними інсайдерів “Межі”, Гузь очолює схему, завдяки якій росіяни можуть дихати європейським та американським повітрям.

Діє Гузь під покровительством Павла Фукса. Він — підсанкційний російський та український олігарх, засновник девелоперської компанії Mos City Group, бізнес-магнат. Громадянин Росії та України. На думку представників ФБР, Фукс є “кооптованим активом” російської розвідки.

Із оперативних джерел відомо про те, що Фукс був посередником між Олександром Бортниковим, директором ФСБ РФ і Геннадієм Кернесом, вже покійним міським головою Харкова, для проведення “спецоперації” з добровільної здачі Харкова у 2014 році. Фукс і Кернес не виконали взяті на себе зобов’язання. За це останній отримав кулю в спину.

За інформацією джерел “Межі”, Гузь діє на користь Фукса, корумпуючи українських чиновників, політиків і правоохоронців. У переговорах він виступає посередником.

У редакції “Межі” є інформація, що Фукс та Гузь бачилися і під час повномасштабного вторгнення. Інсайдери твердять, восени 2022-го року, на день народження Фукса, Гузь приїздив до нього у Велику Британію. Редакція намагалася зв’язатися з бізнесменом: телефонували, писали, однак відповіді так і не отримали.

“Я – друг Павла Фукса”, – Гузь

За рік до повномасштабного вторгнення, Фукс організував розкішний день народження у селі Козин під Києвом. За святкуванням пильно стежили журналісти “Української правди”. На заході був присутній і Гузь.

По довгих паузах і млявому мовному апарату можна припустити, що на відео чиновник напідпитку. Та до наших журналістів потрапило ще одне ексклюзивне відео з того дня.

Інсайдери “Межі” твердять, окрім прямих посадових, до обов’язків чиновника входить:

контроль громадянства Фукса та членів російського злочинного клану;

боротьба з конкурентами Фукса за видачу українських паспортів;

легалізація потрібних Фуксу осіб в Україні, у тому числі й агентів Росії з різними громадянствами країн колишньої СНД, для подальшої агентурної роботи на користь спецслужб РФ;

підготовка документів для видворення осіб із України, які працюють проти інтересів Росії для подальшої розправи;

вплив на військовослужбовців, які отримали українське громадянство на підставі служби в ЗСУ.

За інформацію, що потрапила до нашої редакції, у Центральному Міжрегіональному Управлінні ДМС у Києві та Київській області, нині Національне агентство з питань запобігання корупції проводить перевірки, щоб дізнатися чи дійсно це так та яка їх ціль – ми скерували запити у відповідні структури. Відповіді не отримали.

Поплічники Гузя

Але один в полі не воїн. Гузь має вплив не лише на Київщині, а й в інших областях України. Зокрема, у Харківській. Там процесом керує такий собі Олександр Тімонов.

Минулого року у Харкові спіймали чиновників міграційної служби, які вимагали хабарі за видачу українських паспортів. Коли СБУ проводила обшуки, голови місцевого ДМС не було на місці – хворів. Серцева недостатність і лікування в Києві врятували Тімонова від участі в слідчих діях, – стверджують джерела “Межі”. А після – він повернувся до виконання своїх обов’язків і трохи “скоротив” свою декларацію. Продав найбільшу зі своїх квартир, площею 94 квадратні метри. Зникла з декларації й автівка Range Rover 2015 року, яка належала дружині Єлизаветі. Судячи з оновлених даних, тепер Тімонов або ходить на роботу пішки, або дістається громадським транспортом.

У Київській області “брудною роботою” займався заступник Гузя Дмитро Лемеш. Його затримали на початку липня 2022-го. Підозрювали в отриманні хабаря за легалізацію в Україні іноземців із країн підвищеного терористичного ризику, зокрема, держави-агресорки. Лемеш провів у СІЗО кілька діб, а потім сплатив встановлену судом заставу в розмірі 2,5 млн грн і вийшов на волю. Правоохоронці не передали обвинувальний акт до суду, справу закрили через завершення терміну досудового розслідування.

Декларація у В’ячеслава Гузя скромна. Дві квартирки загальною площею 200 квадратів. Він навіть автівки своєї немає. Одну орендує, але не використовує її. А друга – у власності громадської організації “Захисник-2022”. За дивним збігом обставин, Гузь раніше був її керівником. Так і виходить — голова змінився, а Toyota Land Cruiser залишилася старому.

Дружина з російським паспортом

На фото – Інна Гудзь. Із начальником управління ДМС у Києві та Київській області їх пов’язує не лише схоже прізвище, а й цивільний шлюб. На кадрах із дня народження Павла Фукса вони разом йдуть зі свята.

За даними інформаторів “Межі”, Гузь і Гудзь й досі проживають разом, спільно відпочивають, полюбляють дороге життя. Це видно з інстаграму моделі.

Елітні автівки, брендові речі, розкіш. Фотосесії у стилі “ню” – звична частина життя моделі. Далі більше. Під час моніторингу цивільної дружини Гузя, редакція “Межі” виявила такі публікації. У мережі подейкують, що Інна Гудзь надавала ескорт-послуги.

Але й це не найгірше. Нещодавно українка отримала друге громадянство – країни-терористки. До редакції “Межі” потрапили фото, здобуті завдяки агентській роботі у російському консульстві. На знімках видно, що Інна Гудзь отримала документи 9 ЛИСТОПАДА 2023 РОКУ – на другому році повномасштабної війни.

Замість відповіді — адвокатські запити

Також за інформацією, яку надали інсайдери, у декларації В’ячеслава Гузя вказано не все. Зокрема, посадовець володіє кількома об’єктами елітної нерухомості у столиці та Харкові та і автопарк у нього значно більший. Однак зареєстровано все на інших осіб: колишню дружину, водія, дотичних людей. Щоб дізнатися точну інформацію, наша редакція надіслала запит В’ячеславу Гузю.

Натомість замість відкритої відповіді – отримали адвокатський запит від захисника Гузя Костянтина Климова. Він, до слова, колишній висуванець від партії “Слуга народу” з Сум. Адвокатський запит надійшов із вимогами, які наша редакція, за законодавством не має виконувати.

Згодом нам почали призначати зустрічі люди зі світу медіа та пропонувати грошову винагороду, щоб матеріал не вийшов. Потім прийшов ще один лист від адвоката Климова. Знову з вимогами. Тобто, замість того, аби підтвердити чи заперечити інформацію — надходять адвокатські запити.

Повернемося до другого запиту — його зміст був ще абсурніший за перший. Адвокат вимагає передати інформацію, яка нині у розпорядженні редакції, на електронних носіях. Тобто, надіслати копію флешок.

Можливо, це кумедний момент, але далі не до сміху. Навіщо людині залучати адвоката, якщо можна було просто відповісти на наш запит? Є що приховувати?

Ймовірно, виїзди за кордон на зустріч з Павлом Фуксом? Не отримавши відповідей у законний термін від чиновника, ми вирішили звернутися до Служби безпеки України з проханням перевірити ще одну інформацію.

Ми очікуємо відповідь від СБУ. Ну і як писала Леся Українка «Contra spem spero» – “без надії сподіваємось” на коментар В’ячеслава Гузя.