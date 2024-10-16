Національна поліція міста Києва розглянула звернення "Межі" щодо протиправних дій керівника ДМС у Києві та області Вʼячеслава Гузя. Матеріали звернення щодо чиновника направили до Державного бюро розслідувань.

Про це йдеться у відповідному листі від Національної поліції Києва.

Зазначається, що Державна міграційна служба України (ДМС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого координується Кабінетом Міністрів через Міністра внутрішніх справ.

Крім цього, відповідно до Положення про Державну міграційну службу, Вʼячеслав Гузь є державним службовцем категорії «Б», який від імені ДМС може притягувати порушників до адміністративної відповідальності. За таких обставин Гузь є працівником правоохоронного органу.

Враховуючи ці факти, як повідомляють у поліції, матеріали звернення щодо особи Гузя направлено до територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві для їх розгляду.

Нагадаємо, що В’ячеслав Гузь – начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. За даними “Межі”, Гузь очолює схему, завдяки якій росіяни отримують українські паспорти.

Зранку 27 вересня власнику та головній редакторці “Межі” Петру Терентьєву та Олександрі Федорко передали повістки про виклик на допит до УП ГУНП у Дніпровському районі. Повістки вручили неналежним чином, а передали адвокатом.

Це відбулося у звʼязку з публікацією третьої частини розслідування про діяльність Вʼячеслава Гузя. У ній ми розповіли про те, як столичний міграційник орендує квартиру в елітному житловому комплексі “Jack House”. Вартість зйому нерухомості у даному ЖК перевищує зарплату посадовця, а винаймає житло у власної племінниці, що живе у США.