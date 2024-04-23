Фото зруйнованої Харківської телевежі, здавалося б, воно мало викликати в українців жах. Однак, деякі цьому навіть раді.

Це коментарі прихильників партії «Європейська солідарність» під постом п‘ятого президента України.

І хоч сам Петро Порошенко опублікував пост з лейтмотивом підтримки, коментаторів було вже не зупинити.

Механізм лайки з приводу інформаційної політики країни був уже запущений.

Один із коментаторів навіть забажав такого ж удару по Києву.

У відповідь на радісні коментарі почали реагувати українці з іншою думкою.

«Сподіваюсь, що українці достатньо зрілі, аби не плодити розбрат навколо телемарафону. Адже підрив довіри до українського політикуму відкриває шлях до Кремлю до українських умів», — Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії.

Нагадаємо, росіяни вдарили по вежі ракетою Х-59. Унаслідок ракетного удару РФ по телевежі у Харкові, у найближчих населених пунктах відсутній сигнал цифрового ефірного мовлення.

У чому ж причина такої агресії у сторону телемарафону від підписників Порошенка? Можливо, це через те, що «Прямий» та «П’ятий» канали позбавили цифрового мовлення?

Експерт з комунікацій Дмитро Громаков Поділився з нашою редакцією ще однією версією.

«Більшість коментаторів, які виступають в коментарях проти марафону — боти. Та серед них є і прибічники Петра Порошенка. На жаль, ми спостерігаємо ІПСО, яке проводиться в мережі для розбрату серед українців. Поки важко сказати, проводиться росіянами, чи колаборантами, що радіють послабленню українського контролю за інформаційним простором. З іншого боку вона не мала б успіху, якби українці не висловлювалися критично з приводу «телемарафону». Його проблема в тому, що забагато позитивного викривлення реальності підриває довіру глядачів. Однак, телемарафон — це не просто інструмент української пропаганди, але ще й інструмент збереження інформаційного потенціалу держави. Адже після відмови олігархів від ЗМІ як маркеру, «Єдині новини» стали можливістю забезпечити цілісність ефіру і головне зберегти творчі команди», — Дмитро Громаков, соціолог, експерт з комунікацій Міжнародного центру протидії російській агресії.