Про це пише Євгеній Прокопишин. Далі — його пряма мова. Яскравий приклад тупорилої мобілізації та тупорилого управління військами…

Мені писали військові в особисті повідомлення, що останнім часом переводять наприклад з повітряних сил в сухопутні на посади штурмовиків, при чому часто переводять техперсонал авіабаз, а пілотів змушують самим обслуговувати літаки… Також писали і про інші неадекватні переведення…

Ще наприклад незрозумілим є те, що в Курську область кидають нові повністю укомплектовані резервні бригади, тоді як росіяни в основному наступають на Донеччині і саме там є розвал фронту у нас, тобто логічно було би посилювати саме цей напрямок…