Про це пише Євгеній Прокопишин. Далі — його пряма мова.
Яскравий приклад тупорилої мобілізації та тупорилого управління військами…
Мені писали військові в особисті повідомлення, що останнім часом переводять наприклад з повітряних сил в сухопутні на посади штурмовиків, при чому часто переводять техперсонал авіабаз, а пілотів змушують самим обслуговувати літаки… Також писали і про інші неадекватні переведення…
Ще наприклад незрозумілим є те, що в Курську область кидають нові повністю укомплектовані резервні бригади, тоді як росіяни в основному наступають на Донеччині і саме там є розвал фронту у нас, тобто логічно було би посилювати саме цей напрямок…
В ЗСУ твориться щось ДУЖЕ ДИВНЕ, і це або повна неадекватність, або відверта зрада…