Про комбата Ляшка

У мене на сторінці донедавна було підписано, що я заступник командира роти з бойової роботи, а тепер зверніть увагу – командир взводу. Тобто Ляшко робить карколомну командирську кар’єру з сержанта в полковники, а Чорновол, яка прийшла в армію вже офіцером – понижують…Як можна це розцінювати?

Пояснюю, в армії не все лінійно. Це мій вибір пройти всю війну командиром взводу. Командир взводу це воїн. Кращий воїн. Той що найкраще володіє зброєю взводу і веде своїх людей у бій. Відповідає за кожну дію своєї маленької команди. Вбиває мскалів, і береже життя своїх солдатів, коли робить найскладніші речі поперед них, замість них.

Згадайте, мені завжди в моєму житті вдавалося або дуже маленькою командою, а то і зовсім самою здобувати великі і маленькі перемоги. Тому командир взводу це моя найкраща реалізація.

Будучи замкомандира роти, я все одно була комвзводу на бойових, вища посада була фіктивна, це мене дратувало. Нарешті я добилася свого – мене понизили на МОЄ місце.

Щодо Ляшка, навряд чи він вбив хоч одного москаля, але я його знаю, як успішного менеджера. Всі його знають таким (я тут не про політику) – завести фракцію у ВР, і водити їх, як курчат, це успіх. А посада комбата це менеджерська посада. Є такі комбати, що не можуть без бою, то такі ходять в бій. Керують безпосередньо боєм. Але головне для комбата делегувати функції іншим, забезпечити і організувати роботу організму. Отож всі шанси, що Ляшко буде хорошим комбатом.

При чому від нього батальйон може вимагати матеріальних цінностей.

Згадала, як він з фракцією блокував в Раді ( через них не був проголосований) мій законопроект про єдиний реєстр споживачів газу, який був дуже потрібний, щоб закрити кормушку Фірташа. Фірташ крав газ через обленерго на мільярди доларів розписуючи його на фіктивних споживачів і фіктивні втрати. Уявляю скільки бабла Ляшко нагріб допомагаючи Фірташу. Так що бригада має можливість вимагати від нового комбата комплектувати батальйон самотужки найновішими, дорогими БПЛА.

Я бачу тільки одну проблему з комбатом Ляшком. У 2014 році, коли звільняли Маріуполь мій чоловік ледь не отримав кулю від хлопців Ляшка. Він був у приміщені уже давно захопленого штабу сепарів, коли хлопці Ляшка відкрили по ньому показушний вогонь, для зйомки ніби то штурму…