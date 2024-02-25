Сьогодні громадський активіст Дмитро Перов опублікував пост у Фейсбуці про те, що забудовники Будинку Замкова відкривають проти нього кримінальні провадження.

Ось, що Дмитро написав:

Нагадаємо, що Дмитро Перов вже певний час намагається повернути статус історичної пам’ятки Будинку Замкова. Забудовники ж – нібито наймають проплачені мітинги проти активіста, проплачують замовні статті. Роблять все, аби Будинок Замкова не підлягав поверненню минулого статусу.

Наше медіа взяло коментар у активіста Дмитра Перова.

Спочатку Дмитро розповів про деталі кримінальних проваджень, заведених проти нього:

“Крім перешкодження незаконній господарській діяльності – поліцейські за вказі вкою забудовника вирішили мене допитати і по ч. 5 ст. 185 кк України. А саме – крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групи осіб. Начебто у будівельників щось зникло з будівництва. Це “щось” вони оцінюють «в особливо великих розмірах», тож вирішили опитати мене. Чому саме мене – не поточнили”.

Також Дмитро зазначив, хто, на його думку, є замовником справ проти нього:

“Проти мене працюють адвокати столичної забудовниці Влади Молчанової та її будівельної компанії – «Столиця Груп». На мою думку, саме вони стоять за незаконою надбудовою Будинку Замкова. Зокрема, журналіст Володимир Бондаренко вказує, що компанія-власниця історичної будівлі належить цивільному чоловіку Молчанової – пану Коровченко. Обоє – афілійовані з біглим Медведчуком. До речі, замовні статті проти мене теж пише ресурс Молчановоі – Kyiv City News”.

Ми перевірили інформацію з приводу ресурсу Kyiv City News та замовних статей і дійсно – на Фейсбук сторінці знайшли явно негативний пост про Дмитра Перова. У статті критикується те, що громадський активіст виводив людей на акцію перед КМДА: акції нібито не мають місця під час воєнного стану у країні.

Крім того, на Ютуб-каналі Kyiv City News ми відшукали відеоролик, негативний по відношенню до Дмитра Перова.

З приводу забудовниці Владислави Молчанової, наше медіа знайшло статтю на антикорупційному ресурсі АНТИКОР. У статті дворічної давнини йдеться про те, цитуємо, “як одіозна забудовниця Влада Молчанова потопила в корупції Кличка та його оточення”.

Владиславу Молчанову пов’язали з корупційними схемами інших політиків, зокрема – з мером Києва Віталієм Кличком.

“Хороша якість Молчанової – це її унікальна здатність вдячно топити в л*йні корумпованих політиків і чиновників, що обслуговують її афери. Жертвами Молчанової на днях стали такі відомі особистості, як Кличко – мер, особливо наближені до нього депутати Київради Дмитро Білоцерковець та Андрій Странніков і в цілому УДАР в Київраді”, – написали у статті.

Мова у статті йшлося про розвиток подій щодо реалізації скандального ДПТ (Детальний план території) на Мінському масиві, “де всупереч Генплану Києва для чергової афери спонсорки Юлія Тимошенко та партії Батьківщина на території сільгосппризначення намалювали житловий мікрорайон”.

Детальніше – читайте у самій статті від АНТИКОРу.

Також ми відшукали цьогорічну статтю на ресурсі investors.in.ua, в котрій йшлося про те, що громадські активісти підозрюють Владиславу Молчанову у привласненні 250 мільйонів гривень довірителів банку Аркада з рахунків “ФК “Гарант Капітал”.

Ресурс посилається на слова організації “Всі Недобудови Банк “Аркада”.

“Згідно з інформацією від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України у одному з листів-відповідей на запит активістів з числа довірителів банку “Аркада”, станом на кінець жовтня 2023 року на поточних чи депозитних рахунках ФФБ “Еврика” у ТОВ “ГК Гарант Капітал” знаходилося 0 гривень. А мало бути не менше 250 мільйонів, отриманих від реалізації будівлі банку Аркада на Ольгинській 3, за вп’ятеро нижчою від ринкової ціною восени 2022 року!” – наголосили в організації.

Насамкінець ми знайшли статтю на Радіо.Свобода, присвячену проросійському політику Віктору Медведчуку. У статті йшлося про бал у кума Путіна і про те, хто з політиків і бізнесменів гуляв на весіллі пасинка Медведчука.

У статті, зокрема, був окремий фрагмент про Молчанову та її чоловіка Коровченка, називаючи його “людиною Медведчука”.

“Сергій Коровченко обіймав посаду начальника Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Криму під час анексії півострова Росією. Прізвище Коровченка фігурує в так званих «плівках Глазьєва» – телефонних розмовах радника президента Росії щодо захоплення Криму. Записи оприлюднили під час судового процесу над Віктором Януковичем, а згодом – опублікувало видання Цензор.нет. Згідно з цими розшифровками, радник президента Росії Сергій Глазьєв у розмові з депутатом Держдуми Костянтином Затуліним, яка відбулася в лютому 2014 року, стверджує, що «міністр юстиції Криму» Сергій Коровченко є людиною Віктора Медведчука й просить зберегти його на посаді”, – зазначили журналісти Радіо.Свобода.

Коровченко, як зазначається в статті, назвав плівки «маніпулятором в руках влади» і у 2019 році став кандидатом у народні депутати, але у Раду не потрапив. У цьому році спільно з командою Юлії Тимошенко на Чернігівщині проводив соціальні акції, а раніше, у цьому ж регіоні, був представником «Батьківщини» по 210-му округу, про що писали в партійних новинах.

Про Молчанову у статті написали: