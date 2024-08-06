Як стверджує виконувач обов’язків губернатора Курської області Олексій Смирнов, мова йде про зіткнення у Суданському та Кореневському районах, де за його словами саме Збройні сили України намагалися здійснити прорив.

“Сьогодні із Суджанського та Коренівського районів надходить інформація про спроби прориву ЗСУ на територію Курської області. Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил РФ не допустили прорив кордону”, — говорить Смирнов та звертається до росіян із попередженням про те, що нібито “найближчим часом з’являтиметься багато різних інформаційних вкидів на які не варто піддаватись”.

“Бійці Прикордонної служби ФСБ Росії та Збройних Сил РФ не допустили прорив кордону. Хочу попередити про те, що найближчим часом з’являтиметься багато різних інформаційних вкидань. Переконливо прошу довіряти офіційним джерелам інформації та не піддаватися на дії провокаторів”, — говорить він.

Тим не менш російські пропагандистські пабліки і телеграм-канали Курської області стверджують, що група військ з технікою не тільки перейшла кордон Росії в Курській області, а ще й просунулась в глиб на кілька сотень метрів.

До прикладу російський Telegram-канал “Mash” вигадав “українську ДРГ, яка у складі 100 осіб на важкій техніці о 9-й ранку спробувала зайти на територію РФ у Суджанському районі”.

Крім того, заявляється також і про буцімто спробу зайти у Коренівський район, де мова йде про начебто прорив у напрямку сіл Курилівка і Гончарівка, а також про бойові зіткнення у районі самого населеного пункту Суджа.

Слід зазначити, що перед тим, як Мережею почали ширитися повідомлення росіян про прорив кордону, місцева влада повідомляла про сильний обстріл Суджі напередодні.

У свою чергу в Міноборони РФ відзвітували про “збиття” 13 безпілотників над територією Курської області та ще 9 над Бєлгородською.

Проте, не дивлячись на оптимістичні повідомлення військового керівництва Росії в Мережі з’явилися численні фото та відео з наслідками руйнувань в Суджі.

Офіційних коментарів цих подій з українського боку наразі немає.

Лишень керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що російське угрупування військ “Сєвєр” “провалює оборону” на кордоні Курської області.

“Російські воєнкори брешуть про контрольованість ситуації на Курщині. Росія не контролює кордон”, — написав він. “Для того, щоб зрозуміти Україна це, чи не Україна — достатньо подивитися на реакцію українського військового та політичного керівництва, вірніше на її повну відсутність. Уявимо собі, що якби раптом це не була б операція росіян під прикриттям, під третім прапором, загалом все те, що вони зазвичай так люблять, то вже о 6:30 ранку українське політичне керівництво розказало б, написало та записало б купу відеозвернень про те, що це російське ІПСО та фейки, але зараз жодної реакції України немає. Дану інформацію як не підтверджують, так і не спростовують. Тож, я роблю простий висновок про те, що до цього причетна Україна”, — в коментарі нашому виданню заявляє військовий експерт та колишній співробітник СБУ Іван Ступак.

“Достименних масштабів подій ми не знаємо, хоч російські пабліки і повідомляють про декілька одиниць такої техніки як “Хамві” та бтр “Страйкери”, ми не можемо говорити певно зняті ці кадри безпілотниками десь на Сумщині чи все ж таки на території Курської області”, — додає він.

Також Іван Ступак нагадує про травневий наступ окупаційних військ на Харківщині з метою розосередження наших військ та допускає можливість проведення схожої операції вже українською стороною з метою відтягування уваги частини російських військових на півночі Харківщини на Курську область, “щоб нашим військовим було простіше вибити ворога з Вовчанська та Липців”.

Розмірковуючи ж над питанням про те чи вплинуть такі дії на психологічні настрої самих росіян пояснює, що все те, що відбувається не в Москві росіянам не важливе, «хоч чи то згорить Бєлгород, чи згорить Курська – їм байдуже».

“Достеменно відомо, що здійснення вогневого ураження противника всіма доступними силами та засобами ще в районі зосередження — найефективніший метод протидії втілення замислу командувачів угрупувань ЗС РФ, що наразі й відбувається на Курщині, яка ще за часів Української Народної Республіки була в її складі, але опинилася під радянською окупацією. У той же час слід памʼятати, що врахування оперативної обстановки під час прийняття рішень мусить здійснюватися у виключно всіх смугах відповідальності власних підрозділів в інтересах яких діє підпорядкований особовий склад. Тому тут на противагу варто підкреслити критичну ситуацію на Покровському напрямку, де майже щоденно підрозділи збройних сил РФ продовжують втілювати замисли своїх командувачів угруповань та впевнено окуповують селище за селищем”, — в коментарі нашому виданню говорить консультант комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Ілля Грязнов.

Станом на останню годину в Міноборони Росії вже встигли приписати собі знищення 16 одиниць бронетехніки ЗСУ, серед яких 6 танків, а кількість військових збільшили з попередньо названих 100 до 300.