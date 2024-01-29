Команда Медіа “МЕЖА” провели перевірку у Деснянському районі Києва, а саме на Троєщині, щоб виявити бомбосховища та перевірити їх стан.

Деснянський район – це другий за площею та населенням у столиці. Його адміністративні межі охоплюють майже 150 квадратних кілометрів території, і проживає тут майже 360 тисяч людей. На карті укриттів ,що розміщеній на сайті КМДА, у цьому районі під 3 сотні найпростіших об’єктів захисту.

За словами місцевих мешканців, одне з укриттів знаходиться у підвалі житлової багатоповерхівки, щоправда воно завжди зачинене, на початку повномасштабного вторгнення можна було спустить у підвал, але наразі це не можливо, а у кого ключі не відомо:

«По-перше воно закрите на ключ, у кого ключі не знаємо. Ми пару раз спустились –вонь стоїть і по-середині вісить «жужмум» ці всі провода , зводка електрична та іскрить. Аби там навіть нас вдарило, то не знаю від чого ми б постраждали»,- каже мешканка.

Про стан іншого підвального приміщення, яке рахується , як укриття нам теж розповіла жителька, та затвердила, що навіть не думає туди спускатись через жахливі умови:

«І шо там спуститися, там же грязь, вода для котов -да! Якщо там все на голову сипеться, падає. Як не зірветься так, то зірветься так».

Також люди стверджують, що влада нічим не допомагає , аби покращити умови бомбосховища, а навпаки ще й вимагає з них:

«Гроші беруть з нас. А з чого? Всі гроші беруться з нас! Що держава виділяє?»

На самій Троєщині, лише на вулиці Бальзака укриття є у підвалах близько 40-ка житлових багатоповерхівок. Але більшість мешканців про це нічого не знає. Інші ж спрямовують до укриття на Лаврухіна, 8. Його обслуговує приватна компанія і з ключами до укриттів тут простіше, адже тут є консьєрж.

Пані Ніна радісно захотіла продемонструвати укриття, щоправда ні з 1, ні з 2 спроби у неї не вийшло, і завдяки телефонному дзвінку до керівництва вона дізналась, що тепер у їх будинку не має бомбосховища.

«Оказується, його зняли. Не має на Лаврухіна,8 уже укриття. Видно не предназначене. Це вона так сказала мені. Отож у школу може ховатися»

Поруч знаходиться школа, але як повідомила пані директорка, що дорослі не мають права користуватись укриттям, якщо триває освітній процес, і варто шукати безпеку в іншому місці».

Інша величезна проблема – необізнаність населення. Адже не усі жителі Троєщини знають де є укриття, і куди бігти у разі оповіщення про небезпеку. На питання : «Чи є у вашого будинку укриття чи поруч з вами? І чи користуєтесь ви правилом двох стін?» , отримали таку відповідь:

«Без понятия.Вообще даже без понятия. Нет вы шо, Боже упаси»

Експерти радять киянам самостійно виправляти цю проблему та завчасно дізнатися про наявність укриттів та їх стан.

Адже на сайті КМДА є перелік адрес кожного району, де шукати безпеки, а також можна скористатись інтерактивною картою міста.