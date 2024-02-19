Вчора відоме видання The New York Times опубліковало статтю під назвою “П’ять місць, де Росія бореться за прорив українських ліній”.

Станом на лютий 2024 року, зазначається у статті, українські Сухопутні війська перебувають у найнебезпечнішому становищі з перших місяців війни. Тим часом росіяни наступають одразу на п’яти напрямках: Авдіївський, Марʼїнський, Роботинський, Кремінський і Бахмутський.

“На всьому фронті довжиною 1000 км Україні не вистачає боєприпасів без відновлення американської військової допомоги, і їй важко поповнити власні виснажені сили після двох років жорстоких боїв”, – зауважили автори статті.

Нагадаємо, що два дні тому ЗСУ почали відходити з позицій в Авдіївці. Інформаційне агентствоь TNYT пише, що взяття Авдіївки “стало першою великою перемогою Москви на полі бою після взяття Бахмута в травні минулого року”.

“Незрозуміло, наскільки росіяни зможуть просунути цю боротьбу за межі Авдіївки, або наскільки добре українці побудували свої наступні лінії оборони, але наступні великі населені пункти, де проживають десятки тисяч мирних жителів, знаходяться лише приблизно за 50 км на захід”, – йдеться у матеріалі.

Навіть якщо лінії стабілізуються після того, як росіяни захопили місто, його падіння “дозволить російським військовим більш ефективно переміщати військо та техніку за лінію, коли воно натискає в інших напрямках”.

З приводу Мар’їнського напрямку, автори видання наголошують, що захоплення Мар’їнки дозволило б росіянам “звернути увагу на південь і ще одну важливу українську фортецю Вугледар”.

“Минулого року росіяни неодноразово намагалися атакувати Вугледар з півдня і зазнали катастрофічних втрат, включаючи нищівну поразку в одній із найбільших танкових битв війни. Росіяни атакують Вугледар з півночі. Зараз вони просуваються через село Новомихайлівка”, – сказано у статті.

Українські офіційні особи заявили, що Росія тримає близько 40 000 осіб у сусідньому районі Маріуполя, щоб розгорнути їх для атак з півдня.

Щодо Роботине Запорізької області, видання припускає, що зараз Росія налаштована знову окупувати село, котре ЗСУ повернуло влітку під час контрнаступу.

Минулого тижня речник оперативно-стратегічного угруповання військ “Таврія” Дмитро Лиховій повідомив, що на цьому фронті російські військові зосередили більше військ, ніж на фронті в Авдіївці.

За словами авторів статті, зараз РФ також тисне на Кремінну Луганської області, щоб повернути міста, які вона втратила наприкінці 2022 року. Тепер Росія знову “починає рухатися вперед, хоча й повільно, незважаючи на шалений опір України”.

За даними західного видання, російські війська наступають у двох напрямках від міста Кремінна: на північ у бік розгромленого міста Куп’янськ і на Лиман.

Речник Сухопутних військ Ілля Євлаш повідомив, що у цьому районі Росія утримує близько 110 000 військових.

Крім всього, росіяни відновили “оберти” на Бахмутському напрямку. Як пише таблоїд, зараз ініціатива в окупантів.

Генерал Олександр Сирський, новопризначений командувач українськими силами, нещодавно заявив, що росіяни мають намір прорвати їхню оборону навколо Часового Яру, що дасть їм контролювати над командними висотами в цьому районі та піддасть місто Краматорськ посиленому артобстрілу.

На Бахмутському напрямку, за оцінками України, перебуває близько 62 тисяч російських військових.

Зазначимо, що Інститут вивчення війни (ISW) вчора повідомив, що, за їхніми даними, росіяни наступають на трьох напрямках:

уздовж кордону Харківської та Луганської областей зокрема в напрямку Куп’янська та Лиману; в Авдіївці та навколо неї; поблизу Роботиного на заході Запорізької області.