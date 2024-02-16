Позавчора американське видання The Hill опублікувало інтерв’ю з Девідом Камероном – міністром закордонних справ та колишнім прем’єр-міністром Британії.

В інтерв’ю першочергового йшлося про необхідність передання допомоги Україні. Крім того, Камерон зачепив тему з Путіним. Міністр закордонних справ Британії закликав американських конгресменів не повторювати з Путіним помилок, допущених з політикою умиротворення щодо Гітлера, і терміново схвалити рішення про багатомільярдну військову допомогу Україні.

“Я не хочу, щоб ми продемонстрували слабкість, виявлену щодо Гітлера у 1930-х […] Я не хочу, щоб ми продемонстрували слабкість, виявлену щодо Путіна у 2008-му, коли він вторгся до Грузії, чи невпевнену відповідь у 2014 році, коли він захопив Крим і більшу частину Донбасу – щоб здійснити новий акт агресії у 2022 році, який коштує нам значно дорожче”, – зазначив Камерон у статті.

Яскравіший приклад, коли одна країна напала на іншу без жодних підстав, важко собі уявити, переконує Камерон конгресменів США.

“На одному боці – Путін, який сподівається розширити свою імперію, просто пересидівши Захід. Він вважає, що ми слабкі. Він думає, що йому зійде з рук цей акт агресії – найбільш шокуючий з тих, що ми бачили за все наше життя”, – пише очільник британського Форін-офісу.

“А з іншого боку – ми, – продовжує Камерон. – Ми маємо ресурси, економічну міць, знання. Наша економіка сильніша за російську у 25 разів. Їм довелося звертатися по допомогу до Пхеньяна. Все, що нам потрібно зробити, – це застосувати свою силу. Тож постає питання: чи є у нас воля?”

Водночас Володимир Путін у Росії відкрито заявив, що шкодує через те, що не здійснив повномасштабне вторгнення до України раніше.

Заява Путіна прозвучала в інтерв’ю для телеканалу “Россия 1”.

“Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не почали наших активних дій раніше”.

Так Путін прокоментував перебіг війни в Україні. Він знову повторив, що Україна нібито не хотіла миру після 2014 року і не виконала Мінських угод, а Захід під цим приводом нібито “накачував Україну зброєю”.

Окремий абзац у статті Девід Камерон присвятив популярним принаймні в перші рік-півтора війни міркуванням про те, що надання Україні сучасної зброї може призвести до певної ескалації. Камерон їх відкидає.

“Ми довели, що небезпека ескалації – це ілюзія. Британія першою надала все, від протитанкової зброї до артилерії, танків і тепер ще й далекобійних засобів, як-от ракети Storm Shadow. Щоразу Путін робив войовничі заяви про ескалацію – і щоразу це виявлялося просто риторикою”, – нагадує колишній британський прем’єр.

Наголосимо, що Девід Камерон цього тижня відвідує східноєвропейські країни НАТО, Болгарію та Польщу, а потім візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції – вона відбудеться 16–18 лютого. Там він планує, зокрема, закликати європейських союзників терміново нарощувати виробництво військової продукції для України.