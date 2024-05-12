Пост має наступний вигляд:

“Друзі, раді представити вам діджея, чия музика змусить вас поринути з головою у світ якісного, трушного звучання техно – DJ Technocrat! Ця людина, почала свій шлях в діджеїнгу відносно нещодавно, але досвід в техно індустрії в нього дуже великий! У свій час він мав честь оголошувати імена артистів на дуже іменитій вечірці CXEMA Х BOILER ROOM, у 2018 році. Його селекція просто вражає слухача, якістю звучання та ритмікою! І вже 11 травня ви матимете змогу почути його нещадний звук в стінах київського ENCES club! До зустрічі на вечірці ENCES X UNDERCOVERED!” – пише Undercovered.

Проблемою даного допису є людина, котра називає себе DJ Technocrat. Раніше Межа зʼясувала, що ді-джей Технократ – це Сергій Лещенко. У квітні 2023 екснардеп Сергій Лещенко створив в соцмережі Instagram «Партія Рейверів України // Party of Ravers» та почав рекламувати всілякі вечірки.

Сергій Лещенко позаштатний радник Офісу Президента, який бореться з російськими фейками. На його рахунку декілька чималих скандалів. Один з них пов’язаний з корупційною схемою “Укрзалізниці”, котру викрало НАБУ. “Укрзалізниця” завдала збитків бюджету України на 95 млн гривень. Схему, як виявилось, очолив позаштатний радник офісу президента. Втім, наглядова рада з запобігання корупції, де засідає Лещенко, слідів злочину не помітила.

Згідно з декларацією Лещенка, яку він подав 31 березня 2024 року, у 2023 році “Укрзалізниця” збільшила виплати члену своєї наглядової ради Сергію Лещенку на 6% — з 230,7 тис. гривень до 244,1 тис. гривень на місяць.Таким чином, у 2023 році Лещенко задекларував отримання 2,93 млн гривень заробітної плати в “Укрзалізниці”.