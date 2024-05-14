В Київському Інституті Реабілітації проводять курс відновлення після травм отриманих на війні. Вчать заново сидіти, ходити і дбати про себе. Реабілітацією пацієнтів опікується команда фахівців.

Головна ціль — допомогти максимально адаптуватися до життя, або ж повернутися у військову справу.

Наша команда взяла інтерв’ю у Андрія Леонідовича Паламарчука – співзасновника та медичного директора Київського Інституту Реабілітації, який провів нам екскурсію та розповів про реабілітацію в Україні.

«Якщо ми говоримо про військових, то фізична та психологічна реабілітація – це два однакових напрямки, вони мають стартувати з однієї точки. Якщо не має одного з них, то це неповноцінна історія в реабілітації. Не коректно говорити, що цим можна займатись без психологічної складової», – розповідає Андрій Леонідович.

Нашим військовим необхідна підтримка не тільки фахівців, а й родини та близьких. Тому що існує дуже багато прикладів навіть під час реабілітації, коли завдяки своїй родині хлопці швидше досягали успіхів.

Завдяки підтримці рідних та фахівців пацієнт Київського Інституту Реабілітації, Артем з подвійною ампутацією зміг пробігти марафон на протезах.

«Історія з Артемом. Тут можна годину розказувати. Базовий принцип — мотивація, якщо вона є, то ти пройдеш цей шлях. Це дуже гарна історія, щоб поговорити про неї через років 10. Це по суті не велике наше досягнення, на 1 місці – воля, мотивація пацієнта, на 2 місці – підтримка його родини, на 3 місці – всі хто йому допомагає».

Чи достатня кількість професійних реабілітологів в Україні?

«Можливо в мирних умовах я б більш критично вам пояснив, так як я бачу структуру, яка наявна в Україні. Але в цих умовах ми маємо виховувати і навчати в процесі. Якщо це не було зроблено до лютого 2022 року, значить ми зобов’язані якісь свої певні бажання трішки перевести на другий план і працювати по принципах і потім викристалізуються правильні професіонали. Так такої кількості професіоналів не має, але моя місія та моїх колег – навчатися і виховувати», – говорить Андрій Паламарчук.

З якими травмами найчастіше звертаються військові?

«90 % всі лікарі підтвердять – це наслідки мінно-вибухової травми. Це може бути від пошкодження м’яких тканин до переломів, до ампутації. Найважчий випадок у нас – це була історія з потрійною ампутацією. Він прекрасно пройшов хірургію, чудово пройшов нейрореабілітацію в стаціонарних умовах, і потім потрапив сюди на реабілітацію – це була підготовка до протезування»

У вас буває таке, що вам психологічно важко і ви приходите додому і згадуєте історії Ваших пацієнтів і як Ви з цим справляєтесь?

«Справляємося по-різному. Найважча історія – це втрата пацієнта. Коли всі доклали максимум зусилля, коли хлопець повернувся туди на фронт. Вони повертаються на фронт і гинуть – це важко! Ми збираємо 1 раз в тиждень на загальних зборах і є потреба в тому обговорення загальних питань з психологом всім колективом. Це колективна історія. Це було дуже часто в 2022 році, а зараз за потреби».

В чому відмінність реабілітації у 2022 та 2024 році? Що потрібно змінити в Україні для покращення реабілітації військових?

Та як наші військові після реабілітації швидко повертаються до військової справи ви можете дізнатись про це та більше у нашому сюжеті.