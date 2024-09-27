Голова комітету Ярослав Юрчишин отримав від нашої редакції лист у якому ми описали усе, що робиться довкола нашого ЗМІ.

Листи з аналогічним вмістом отримали й інші члени комітету – народні депутати Євгеній Брагар та Сергій Швець.

Нагадаємо, що зранку 27 вересня власнику та головній редакторці “Межі” Петру Терентьєву та Олександрі Федорко передали повістки про виклик на допит до УП ГУНП у Дніпровському районі. Повістки вручили неналежним чином, а передали адвокатом. Це відбулося у звʼязку з публікацією третьої частини розслідування про діяльність Вʼячеслава Гузя – голови ЦМУ ДМС у Києві та Київській області. У ній ми розповіли про те, як столичний міграційник орендує квартиру в елітному житловому комплексі “Jack House”. Вартість зйому нерухомості у даному ЖК перевищує зарплату посадовця, а винаймає житло у власної племінниці, що живе у США.

В результаті, повістки на допит прийшли за частиною 1 статті 182 ККУ – порушення недоторканності приватного життя.

Мораль: журналісти працюють над викриттям незаконного збагачення чиновників та легалізації майна через родичів, а потім їм – інкримінують порушення недоторканості приватного життя порушника. Абсурд. Іншого слова не підібрати.

Та ми продовжуємо доносити до українців правду та боротися з корупцією словом. Й, зрештою, сподіваємось на підтримку народних обранців.