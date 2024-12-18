Росія намагається тримати свої бойові літаки у строю, але західні санкції все частіше грають проти них. Ключовий російський авіавиробник ПАТ "Яковлєв" тепер змушений через суди вибивати гроші, втрачені на схемах обходу обмежень. 6 мільйонів доларів, які могли б піти на ремонт Су-30СМ, застрягли між російськими посередниками та банками третіх країн. І це далеко не кінець історії.

Волонтери міжнародної спільноти InformNapalm отримали документи Арбітражного суду Москви у справі між російським авіавиробником ПАТ “Яковлєв” та компанією-посередником “Росавиаспецкомплект”. Судове рішення, ухвалене 3 жовтня 2024 року, показує, як санкції вдарили по військово-промисловому комплексу Росії. Завдяки хактивістам із групи “Кібер Спротив” вдалося розкрити деталі провалу російських схем обходу обмежень.

Схема обходу санкцій

Росіяни, як завжди, спробували піти “в обхід”. Та щоб отримати іноземне обладнання французьких компаній THALES і SAFRAN для ремонту авіапарку бойових літаків Су-30СМ залучили посередників із Казахстану та Азербайджану.

Ця схема називається “паралельний імпорт”: начебто офіційно закуповувати деталі у третіх країнах, а потім переправляти їх до Росії. Французька компанія Thales підтвердила, що казахстанські фахівці, які брали участь у ремонті російських літаків, проходили навчання у Франції. Водночас Thales заперечує, що їхні деталі постачалися в Казахстан, а тим більше до Росії.

Друга схема проходила через Азербайджан, де “Росавиаспецкомплект” співпрацював із компанією Global Force Technology Ltd. Компанія обіцяла виконати постачання. Навіть після посилення санкцій вони запевняли росіян, що все буде добре.

Ця оборудка провалилася, і саме вона стала причиною судової тяганини. Російській стороні не вдалося отримати обладнання, і тепер вони намагаються повернути сотні мільйонів рублів, які витратили на аванс.

У чому полягало рішення російського суду

Після січня 2024 року стало очевидно: російський авіавиробник ПАТ “Яковлєв” остаточно втратив віру в здатність свого партнера, компанії “Росавиаспецкомплект”, отримати французьке обладнання. Тому розпочали судові процеси, аби повернути аванс у розмірі 609 мільйонів рублів, який сплатили ще кілька років тому.



Що характерно, представник “Росавиаспецкомплекта” не прибув до суду на оголошення ухвали.

Азербайджанський посередник та санкції

Цікаво, що на офіційному сайті ПАТ “Яковлєв” жодних згадок причетності до російського ВПК. У розділі “Продукція” рекламують лише цивільні зразки літаків – “дива” російського “імпортозаміщення”!



Втім, контракт стосувався ремонту французького обладнання Талес і SAFRAN саме на військових літаках Су-30СМ Збройних сил РФ. Про це прямо йдеться у проєкті угоди, який є у розпорядженні спільноти InformNapalm.

Видно, що договір пропонують укласти між “Корпорация “Иркут” та “Росавиаспецкомплектом”. Помилки тут немає. До речі, до серпня 2023-го ПАТ “Яковлєв” мало офіційну назву “Корпорация “Иркут”.

У розпорядженні InformNapalm також опинився проєкт документа, що стосувався вже не тільки ремонту, але й постачання обладнання до РФ.



Видно також, що на ПАТ “Яковлєв” планували отримати необхідне обладнання до кінця 2021 року. Однак підписання з невідомих причин відклали на рік.

У лютому 2022-го року проти РФ застосували жорсткі санкції за повномасштабний напад на Україну. Того ж року Французькі компанії Thales і SAFRAN офіційно заявили про вихід із російського ринку. Тоді й починаються спроби росіян створити схеми обходу санкцій.

Щоб захистити себе, “Росавиаспецкомплект” звернувся до Торгово-промислової палати РФ. Вони хотіли отримати офіційне підтвердження, що санкції є форс-мажором, через який виконати контракт неможливо.



ТПП Росії дійсно визнала санкції форс-мажором. У своїх висновках вони вказали, що обмеження з боку західних країн зробили постачання французьких деталей неможливим. Це рішення мало допомогти “Росавиаспецкомплекту” відстояти свою позицію в суді. Однак навіть із цим аргументом компанії не вдалося переконати суд повністю звільнити себе від відповідальності. Причина — провал посередницької схеми.

Відомо, що “Росавиаспецкомплект” і його азербайджанський партнер Global Force Technology Ltd намагалися залучити ще одного посередника — цього разу іспанську компанію Aero Design Systems SL. За планом, іспанці мали допомогти доставити потрібні деталі до РФ.

Але після посилення санкцій у 2022 році іспанська компанія відмовилася виконувати будь-які угоди, пов’язані з Росією. Це стало ще одним ударом за схемою постачання, і жодне обладнання так і не дійшло до російських заводів.

У висновку, ця історія показує, наскільки ефективними можуть бути санкції, якщо їх суворо дотримуватись. Вона демонструє не лише фінансові втрати російського ВПК, але й глибоку залежність російської військової промисловості від західних технологій.

Замість того, щоб знайти нові джерела постачання, Росія змушена організовувати складні, але невдалі схеми обходу санкцій.

Заблокувати повернення коштів до РФ

Судова тяганина між “Яковлєвим” і “Росавиаспецкомплектом” триває. Російські компанії ведуть перемовини про повернення грошей, але поки що це лише плани.



Що важливо розуміти: повернення цих коштів може призвести до їх використання для фінансування інших схем обходу санкцій або закупівлі нових технологій, які РФ використає для війни проти України.

Саме тому міжнародна спільнота продовжує відстежувати подібні фінансові операції. Кожна така історія — це доказ того, що санкції діють і допомагають послаблювати російську армію. Але щоб їхній ефект був максимальним, потрібен контроль і рішучість з боку всіх країн, які підтримують Україну.