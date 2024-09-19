Оскільки організація “Спільнота Оленівки” патронує гідне вшанування Героїв, вбитих унаслідок масової страти в Оленівці, зокрема мешканців Кременчука Отрока Ярослава Анатолійовича та Холодняка Ігоря Анатолійовича, там обурені станом “Алеї Памʼяті” в Кременчуці та просять міського голову про якнайшвидше її впорядкування.
ГО “Спільнота Оленівки” надіслала звернення до міського голови Кременчука Віталія Малецького з проханням впорядкувати Алею Памʼяті у Кременчуці, а також надати прозору звітність щодо витрати на її облаштування 2,5 млн гривень.
Влада Кременчука обіцяла родинам загиблих захисників, що буде тротуарна плитка – її немає, освітлення і води також, лавки не пофарбовані, більшість зламаних, вази для квітів дешеві пластикові (були обіцяні інші), якість портретів і рамок – низька.
Нагадаємо, 7 серпня громадська організація “Спільнота Оленівки” вже зверталася до пана Малецького з проханням прибрати стихійний смітник з Алеї та навколо, а також перемістити сміттєві баки подалі від портретів загиблих захисників. У відповідь там отримали інформацію, що смітник прибрано та баки перенесено. Це справді так. Проте після відкриття Алеї минув понад місяць, а її стан досі не відповідає обіцянкам міської влади та просто принижує наших загиблих захисників.
“Я не розумію, навіщо було розміщувати портрети захисників на непідготовленій території. Там спершу взагалі смітник був. Після нашого втручання сміття прибрали, але навколо досі бардак. Спершу приберіть, відремонтуйте алею – а тоді розміщуйте на ній портрети наших загиблих військовослужбовців. Інакше це зневага і ганьба”, – Олександра Мазур, представниця ГО “Спільнота Оленівки”.