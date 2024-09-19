Громадська організація "Спільнота Оленівки" надіслала звернення до міського голови Кременчука Віталія Малецького з приводу неналежного вшанування в Кременчуці загиблих Героїв. Влада Кременчука не виконала обіцянок щодо благоустрою "Алеї пам'яті" загиблих захисників, зокрема відсутня плитка, освітлення та якісні портрети.

Оскільки організація “Спільнота Оленівки” патронує гідне вшанування Героїв, вбитих унаслідок масової страти в Оленівці, зокрема мешканців Кременчука Отрока Ярослава Анатолійовича та Холодняка Ігоря Анатолійовича, там обурені станом “Алеї Памʼяті” в Кременчуці та просять міського голову про якнайшвидше її впорядкування.

ГО “Спільнота Оленівки” надіслала звернення до міського голови Кременчука Віталія Малецького з проханням впорядкувати Алею Памʼяті у Кременчуці, а також надати прозору звітність щодо витрати на її облаштування 2,5 млн гривень.

Влада Кременчука обіцяла родинам загиблих захисників, що буде тротуарна плитка – її немає, освітлення і води також, лавки не пофарбовані, більшість зламаних, вази для квітів дешеві пластикові (були обіцяні інші), якість портретів і рамок – низька.

Нагадаємо, 7 серпня громадська організація “Спільнота Оленівки” вже зверталася до пана Малецького з проханням прибрати стихійний смітник з Алеї та навколо, а також перемістити сміттєві баки подалі від портретів загиблих захисників. У відповідь там отримали інформацію, що смітник прибрано та баки перенесено. Це справді так. Проте після відкриття Алеї минув понад місяць, а її стан досі не відповідає обіцянкам міської влади та просто принижує наших загиблих захисників.