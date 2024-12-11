День прав людини, який відзначається у світі, знаменуючи річницю ухвалення “Загальної декларації прав людини” в 1948 році, що постала за результатами трагічного досвіду Другої світової війни, для нас, українців, нині є ще одним нагадуванням того, що лише декларувати права людини – замало. Ці права треба поважати, цінувати і обов’язково захищати, зупиняючи тих, хто на них зазіхає.



Права кожного українця вже багато років зневажені й обмежені російською імперією зла. А останнім часом цією країною-агресором відкрито й нахабно нехтується фундаментальне право людини – на життя. Це те право, що дароване нам Богом. Український народ через кремлівську військову агресію потерпає від багатьох обмежень прав: на особисту та майнову недоторканність, на свободу пересування, свободу вибору, волевиявлення, на вільний вибір праці, творчості, освіти тощо. Зрештою, нас позбавили права на мир і спокій, на безпечне життя у рідному домі, права на незабруднене повітря й чисту воду…

Російська війна забрала більшість наших громадянських прав, висунувши додаткові обов’язки. Але відібравши в нас ці права, вона водночас окреслила їх велику цінність, яка раніше часто сприймалася багатьма як даність. Ми навчилися цінувати і поважати права людини, без яких почуваємося невільними, обмеженими, затисненими, зв’язаними. Права людини – це наші свободи. І тепер ми значно краще знаємо, яким дорогоцінним даром є свобода і якими важливими є права людини. Знаємо, наскільки легко ці права втратити і якою великою ціною їх доводиться повертати.

З нагоди міжнародного Дня прав людини закликаємо весь цивілізований світ разом з українським народом бути на захисті основоположних прав людини, щоби разом, на стороні добра, успішно скласти цей важкий іспит на громадянську і духовну зрілість, на людяність і справедливість. Аби захистити від непомірних зазіхань осатанілого кремлівського тирана благочестиве шанування невід’ємної гідності кожної людини, створеної за образом Божим. Захистимо права людини, даровані нам Самим Творцем!