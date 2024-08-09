Ігор Луценко зазначає, що "Російська влада - вона історично некомпетентна, боягузлива та безвідповідальна. Інших там нема і не тримають. І все це має дуже глибокі традиції".

Ігор Луценко поділився своїми думками на сторінці в Facebook. Далі – його пряма мова:

Текст не мій, але настільки потрібний, точний і вивірений часом (понад рік), що варто його завчити напам’ять і розказувати усіма мовами світу:

Оглянув канали z-шизофреніків. Ольшанський плаче з приводу пасивності російської влади. Мовляв, як же так, адже вони можуть, коли хочуть!

Ні, не можуть. Коли в 1941 вермахт ударив по купі гною під лейблом СРСР, перші тижні йшов нескінченний драп слабовиків і вахтерів від західного кордону, в полон здалося до 1 серпня близько мільйона солдатів і офіцерів (до кінця 1941 – близько 3,5 мільйонів), а обожнюваний вождь всіх народів сидів у прострації 2 тижні.

Російська влада – вона історично некомпетентна, боягузлива та безвідповідальна. Інших там нема і не тримають. І все це має дуже глибокі традиції.

Як писав нещодавно в блозі, російські князі Володимира та Москви при появі серйозної загрози зі степів майже завжди боягузливо бігли зі столиці на північ: Кострому, Вологду, Новгород тощо. Москву вони кидали на городян, ополчення і тих слабовиків, що не втекли.

Так було при навалі Тохтамиша в 1382, Едигея в 1408, Улу Мухаммеда в 1439, в 1521 при поході військ Казанського і Кримського ханств на Москву. Обожнюваний офіціозом Іван Грозний у 1571 році при появі армії кримського хана Девлет-Гірея втік з Москви. Те саме він зробив і наступного, 1572 року, коли воєводи з невеликою армією залишилися самі і розгромили татар при Молодях.

Втеча князів та царів призводила до погромів Москви у 1382 та 1571 роках. Однак у російської традиції така поведінка.

Начальства, певне, вважалася за нормальне. Дурнів, боягузів і мерзотників ніхто не ліквідував, а продовжував їм служити.

Коли у 2004 році стався Беслан, лялька Пиня три дні відмовчувалася. Потім виступила: скасувала вибори губернаторів, лібералізувала ринок акцій Газпрому, а відповідальність за рейд чеченських бойовиків поклала на суспільство, яке “проспало та проморгало”.

Коли трапився кримнаш, лялька два тижні відмовчувалася, а руссопатріоти зволили губитися в здогадах.

Звідси й відповідь, як російська влада реагуватиме на походи власівців і бандерівців по Білгородській області. Ніяк. Введуть кримінальне покарання для пролів за черговий мислезлочин або заборонять щось їм ще.

Як система Північна Євразія – це купа гнилої картоплі за декораціями, які намалювала гебуха. Зламай їх, і все розбіжиться, розповзеться, розтечеться. Так було за Миколи Палкіна, за Миколи II, який розв’язав Першу світову війну, так було за Джугашвілі, про пізній СРСР навіть не кажу, так є і за Пина.

Просто Російська влада інакше неспроможна. Це її властивість. Її ригідність, тупість, боягузливість, некомпетентність є свого роду запобіжниками в управлінському процесі.

Ну, що буде, якщо до умовних важелів дорвуться “шалені патріоти” (жартую) типу Гіркіна, Ольшанського і т.п. контингент?

Незважаючи навіть на те, що ці обидва майже євреї, вони все розвалять і розхерачать. Однією загальною мобілізацією вони поставлять на рак всю “тищерічну державність”.