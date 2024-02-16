Сьогодні Російські ЗМІ повідомили про смерть Олексія Навального в колонії.

ЗМІ написали, що політик Олексій Навальний помер у виправній колонії № 3 в Ямало-Ненецькому автономному окрузі. Про це повідомляє місцеве УФСВН.

“16.02.2024 року у виправній колонії №3 засуджений Навальний О.О. після прогулянки відчув себе погано, практично одразу знепритомнівши”, – йдеться в повідомленні.

14 лютого прессекретарка політика Кіра Ярмиш повідомляла, що Навального 27-й раз за час ув’язнення відправили у штрафний ізолятор.

Олексію Навальному було 47 років.

Нагадаємо, що ще у 2022 майже всі проєкти політика – ФБК, штаби Навального та інші – в Росії визнано екстремістськими і заборонено. У січні 2022 року стало відомо, що Навального і його соратників у Росії внесли до списку терористів.

4 серпня Московський суд засудив Навального до 19 років колонії особливого режиму у справі про “екстремізм”.