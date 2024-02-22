Вчора портал Медіазона повідомив про те, що військовослужбовець російської армії, пропагандист, Z-блогер Андрій Морозов («Мурз») наклав на себе руки, пояснивши це цькуванням «згори» через його критичні пости про втрати російської армії під Авдіївкою.

Передсмертна записка Морозова, як зазначає Медіазона, була розміщена в його Телеграм-каналі «Нам пишут из Янины». Також про це написали в низці російських Z-пропагандистських ТГ-каналів. За попередньою інформацією, Морозов застрелився. У передсмертній записці він поскаржився на цькування з боку «політичних повій на чолі з Володимиром Соловйовим».

Зокрема, як зауважує українська філія BBC, самогубство Мурза підтвердили автори інших російських z-каналів, а також дружина Ігоря Стрєлкова Мирослава Регінська та адвокат Максим Пашков. Голова громадської палати так званої “ДНР” Олександр Кофман висловив співчуття у зв’язку зі смертю Мурза.

Раніше, як пишуть у BBC, Морозов опублікував пост про взяття російською армією Авдіївки, однак згодом видалив його.

У пості йшлося, що взяття міста коштувала російській стороні 16 тисяч безповоротних втрат і близько 300 одиниць вибитої бронетехніки.

“І противник, провівши оборонну битву і понісши, у найкращому для нас випадку, безповоротними втрати в 5-7 тисяч за цей же час (це вже моя приблизна оцінка, а не якісь відомі дані), каже “До побачення!” та валить. На нові, заздалегідь підготовлені позиції”, – обурювався z-блогер.

Після цього кілька російських пропагандистів розкритикували Морозова. Один з них назвав його допис “черговим занепадницьким висером, що цілком собі тягне на фейки і наклеп на адресу МО РФ”.

“Сьогодні, товаришу полковнику, за вашим наказом мене змусили видалити пост… А вас змусило віддати цей наказ ваше командування, спираючись на стару добру армійську колективну відповідальність. Мовляв, не видалить – не дамо постачання. Снарядів. Коптерів. Нових танків та БМП”, – відреагував блогер.

Як стверджує Морозов, наказ видалити його допис віддали під тиском колег російського телеведучого Володимира Соловйова, які бояться “самі приїхати й натиснути на курок”.