Народний депутат від «Європейської солідарності», секретар парламентської тимчасової слідчої комісії з питань фортифікацій та закупівлі БПЛА Михайло Бондар, командир відділення 1-го Батальйону НГУ ім. Кульчицького розповідає про засідання ТСК по фортифікаційних спорудах та безпілотниках.

Про це пише на своїй сторінці у Facebook Михайло Бондар. Далі — його пряма мова.

В травні цього року Верховна Рада створила тимчасову слідчу комісію щодо облаштування фортифікацій та закупівлі дронів, яка мала вивчати обставини та підготовку питань щодо потреб українських військових у безпілотниках та формування держзамовлення на закупівлю та виробництво дронів; аналізувати практику розподілу безпілотників на підрозділи ЗСУ та вивчати стан облаштування фортифікацій та інженерних загороджень на лінії зіткнення.

Головою цієї ТСК призначили нардепа Миколу Задорожного з фракції “Слуга народу”. Але вже в липні цей депутат отримав підозру від антикорупційних органів у вимаганні неправомірної вигоди, 14 % від суми коштів, виділених на ремонт водогону в Охтирському районі Сумської області: з яких 10 % мали призначались йому особисто та 4 % – для місцевих правоохоронців, які за це не мали чинити перешкод в освоєнні виділених коштів.

За версією слідства мова йде про 3,4 млн грн.

За це його було виключено з партії “Слуга народу”.

Як повідомляла спікерка фракції партії “Слуга народу” Юлія Палійчук, на час розслідування членство Задорожного у фракції буде призупинено, “також його буде виключено зі складу парламентської ТСК, у якій він працює”.

Підозра в хабарництві голови ТСК, не бажання слуг забезпечити повноцінне функціонування ТСК – не може зупинити роботу комісії, яка має на меті розібратись з можливими зловживаннями при будівництві фортифікацій та закупівлі безпілотників.

Нагадаю, що зараз вже відкрито біля 30 кримінальних справ стосовно розтрати коштів при побудові фортифікацій. Сума – приблизно 20 мільярдів гривень.

Наступне засідання комісія мало отримати детальну інформацію по кожному провадженню. Адже йдеться про дуже великі суми грошей.

Але робота ТСК, на разі, просто заблокована, засідання не відбуваються.

Задорожний вже 19 липня, безпідставно скасував засідання комісії.

На засіданні Верховної Ради 23.07.2024, сподівались, що буде призначено іншу кандидатуру на Голову ТСК, однак коли розглянуть це питання – невідомо.

З причин небажання керівництвом ВР ставити на розгляд питання про заборону діяльності релігійних організацій, афілійованих із російською православною церквою, народні депутати від фракції “ЄС”, “Голосу”, інших фракцій і груп, окрім «п’ятої колони», заблокували трибуну Верховної Ради України. Ми вимагали розглянути законопроєкт про заборону Московського патріархату, але засідання скасували.

Депутати домовились, що наступне пленарне засідання відбудеться на тижні з 19 по 25 серпня.

Тому і засідання ТСК по фортифікаціям і безпілотникам навряд чи відбудеться раніше ….

На разі всі можливі варіанти вийти з цієї ситуації та продовжити нормальну роботу відкидаються і блокуються «слугами» .

Відповідно до законодавства, голова комісії міг би дати доручення заступнику голови виконувати завдання з організації роботи комісії, тим самим, на час слідства, усунутись від виконання обов’язків голови, та забезпечити неупереджену та прозору роботу членів комісії, а не заслуховувати і розпитувати можливих підозрюваних в розкраданні бюджетних коштів, будучи під слідством за хабарництво.

Напрошується висновок, що затягування роботи ТСК вигідно “Слугам народу”, які таким чином захищають розпорядників коштів. А левова частка – це військово-цивільні адміністрації – це є вертикаль президента.

Можливо бояться народної мудрості: