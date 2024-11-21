Зазначається, що продовження культової гри змогло побачити світ після шести перенесень релізу.

Зараз «S.T.A.L.K.E.R. 2» доступний на платформах»Windows» та «Xbox Series».

Слід зазначити, що напередодні релізу гра посіла перше місце за продажами серед платних ігор на «Steam».

Так, ціна комп’ютерної версії в Україні складає 1399 гривень, а «Xbox-версії» – 60 доларів.

Крім того, дану гру можна завантажити також і через підписку на «Game Pass».

Усього новий «S.T.A.L.K.E.R. 2» має чотири видання, які між собою відрізняються наповненням.

Щодо сюжету гри, то він відбувається у тому ж альтернативному світі, що й попередні частини: у 2006 році, де на Чорнобильській АЕС буцімто стався другий вибух, що створив так звану «Зону» – місце, яке тепер населяють мутанти та аномалії.

Загалом, альтернативна історія трагедії на Чорнобильській АЕС зібрала навколо себе величезний фандом: серії книг, Сталкер-фест на Майдані, квести, експедиції в Чорнобиль, військові шеврони з символікою гри та інше.

У новій версії розробники обіцяють нелінійну історію з кількома кінцівками, якісну графіку, динамічну зміну погоди та підтримку модифікацій від гравців.

«Це проєкт нескінченної любові та пристрасті всієї команди. Наша власна історія та послання любові до України. Через понад 15 років двері в Зону знову відчинені»,– йдеться в повідомленні команди-розробника гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» у Мережі «Х».

Автори проєкту обіцяють, що від початку у грі будуть з’являтися хотфікси й оновлення, які її покращуватимуть та зазначили, що ніколи не випускали подібних релізів, тож будуть стежити за реакціями людей.

«Ми будемо поруч», – пишуть вони.

Крім того, розробники «S.T.A.L.K.E.R. 2» пообіцяли передати значну частину грошей від продажу на потреби ЗСУ.

Останнє викликало неабияке розчарування у користувачів з Росії. Обговорюючи гру в чаті «Steam» вони скаржаться на те, що українські розробники «S.T.A.L.K.E.R. 2» підтримують Україну та обіцяють передати на допомогу Збройним Силам України значні кошти.

Відповідно, Мережею одразу почала ширитись інформація про те, що дану гру можуть повністю заборонити на території Росії, та навіть ввести кримінальну відповідальність за її придбання.

Про це, за інформацією російських ЗМІ, розповів заступник голови комітету держдуми з інформполітики Антон Горєлкін, який вважає, що у грі можна буде знайти «протиправну» інформацію, як от «виправдання тероризму» чи «розпалювання міжнародної ворожнечі».

Тим часом в Україні абонементи різних провайдерів почали скаржитись на зниження швидкості інтернету з вечора 20 листопада.

Тимчасові проблеми пояснили релізом комп’ютерної гри «S.T.A.L.K.E.R.2», й відповідно її масовим одночасним завантаженням.

«Трафік збільшився понад у два рази. Причина: реліз гри «S.T.A.L.K.E.R.2» і зріст попиту на інтернет. Очікуємо на стабілізацію ситуації!» – йдеться в публікації телекомунікаційного оператору «Vodafone».

Окремо слід зауважити, що протягом свого розвитку «S.T.A.L.K.E.R. 2» продовжує демонструвати високий рівень інтересу серед міжнародної аудиторії, що дуже важливо, адже таким чином демонструється роль української індустрії відеоігор на світовій арені.