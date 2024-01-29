ЄС готовий вжити заходів для впливу на Угорщину, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан заблокує надання фінансової допомоги Україні на суму 50 мільярдів євро під час лютневого саміту. Про це нещодавно повідомило видання Financial Times у своїй статті, посилаючись на офіційний документ від ЄС.

Нагадаємо, що ще у грудні 2023 Віктор Орбан мав заблокувати допомогу Україні в 50 мільярдів євро, про що прем’єр-міністр Угорщини заявив на переговорах з ЄС.

Згідно з інформацією Financial Times, стратегія ЄС передбачає використання економічних слабкостей Угорщини для загрози її валюті та підірвання довіри інвесторів з метою тиску на Орбана в звільненні вето щодо допомоги Києву.

У вказаному документі, на який звертає увагу FT, зазначено, що у випадку невдачі у досягненні угоди з Угорщиною під час саміту 1 лютого інші керівники держав висловлять публічне непогодження, ствердивши, що через “неконструктивну поведінку угорського прем’єр-міністра” вони не можуть уявити подальше фінансування Будапешту.

Без такого фінансування “фінансові ринки, європейські та міжнародні компанії можуть бути менш зацікавлені в інвестуванні в Угорщину”, зауважено у документі. У матеріалі акцентується на тому, що таке покарання може швидко призвести до збільшення вартості фінансування державного дефіциту і падіння валютного курсу в Угорщині.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що не знав про ці погрози. Втім, додав, що його країна “не піддається тиску”.

“Угорщина не пов’язує підтримку України та доступ до фондів ЄС і відкидає те, що роблять інші сторони. Угорщина брала і продовжуватиме конструктивно брати участь у переговорах”, – зазначив Янош

Однак, за словами угорського міністра, тиск на Будапешт змусив його розглянути можливість досягнення угоди. Тож в суботу Будапешт висловив новий варіант пропозиції до Брюсселя. В ньому зазначено, що Угорщина тепер готова використовувати кошти з бюджету ЄС для допомоги Україні та навіть розглядає можливість випуску спільного боргу для фінансування цього процесу. Проте Янош також вказав на наявність “інших нюансів, які можуть змінити погляд Будапешта в майбутньому”.

З приводу витоку інформації, ЄС не коментує ситуацію.

Хоча 26 країн-членів ЄС мають план “Б”, який має стати “подушкою безпеки” для України в разі недосягнення компромісу з Угорщиною і про який йшлося ще у грудні 2023, він може зайняти більше часу та зумовлює невизначеність.

Слідкуємо за ситуацією далі.