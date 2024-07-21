В соцмережі «Х» (колишній Твіттер) набирає обертів обговорення книги про вплив масової імміграції на культурну, політичну та релігійну ідентичність країн Європи.

«Дуже поважаю вас за все, але це… дуже сумно таке на ваших полицях зустрічати», – написала дівчина на своєму акаунті в соцмережі «Х» та прикріпила фотографії книги британського автора Дугласа Мюррея «Самознищення Європи».

Варто зазначити, що саму книгу дівчина не читала, а її невдоволення викликала анотація до неї, в котрій користувачка соцмережі «Х» буцімто побачила пропагандування ісламофобії.

В книгарні «Сенс», де дівчина знайшла «Самознищення Європи», відреагували миттєво та пообіцяли прибрати книгу з полиць на той час поки перевірятимуть її зміст.

«А чому прибираєте? Хіба суть не в свободі і різноманітності? Можливо комусь цікаво прочитати різні точки зору? Якого біса прибираєте? Це просто книга, чим вона загрожує?», – натомість обурились користувачі Мережі такому рішенню.

В книгарні відповіли, що прибирають книгу з полиць, щоб мати час розібратися, ознайомитись та прийняти рішення щодо її подальшої долі.

Власне сам автор пояснює, що намагався показати в книзі те, «як криза ідентичності, зменшення кількості християн, гіпертрофоване почуття провини серед громадян європейських країн, слабкість і безвідповідальність еліт створюють ідейний вакуум, який заповнюють наративи нових завойовників».

«Книга «Самознищення Європи: імміграція, ідентичність, іслам» є провокаційним науковим твором, який досліджує вплив масової імміграції на культурну, політичну і релігійну ідентичність країн Європи, зокрема на контекст ісламу. Автор аналізує різні аспекти цього явища, зосереджуючись на проблемах інтеграції, впливі ісламської культури на європейське суспільство, а також на національну безпеку та політику. Книга спростовує стереотипні уявлення і спонукає до обґрунтованих дискусій про складні аспекти міжкультурної взаємодії в Європі», – йдеться в анотації до книги.

Дана книга й справді викликала бурхливі дискусії та критику з боку «ліберальних» ЗМІ, які в тому ж числі називали її ісламофобською.

Втім, це не завадило їй отримати всесвітнє визнання та статус міжнародного бестселера.

Такого ж висновку, після детальної перевірки, дійшли й в книгарні «Сенс» та повідомили про повернення книги на свої полиці.

«Розібрались. Книжка повертається на полички. Тема дійсно цікава, дякуємо, що підсвітили цю книжку. Автор пропонує читачу побачити всю складність процесів, що відбуваються в Європі. Так, як ніхто не стає геєм, споглядаючи веселковий прапор, так і після прочитання цієї книги, навряд хтось стане ісламофобом. Давайте розвивати традицію читати книжки та обговорювати зміст», – йдеться в повідомленні.

«Це абсолютно імпотентна позиція. Ти не можеш стати геєм, але, наприклад, можеш стати ісламофобом. Бо якби книги впливають, особливо на людей без критичного мислення. Якби все було як ви описали, то зараз би так сильно російська пропаганда не впливала на наших людей», – не погоджуються користувачі соцмережі.

«Люди без мислення (критичного мислення, якщо хочете), цю книжку читати не оберуть. Їм, зазвичай, коротшої форми достатньо. Проте, якщо ви дізнаєтесь, що після прочитання цієї книжки хтось став ісламофобом, ви нам, будь ласка, повідомте», – пояснюють в книгарні.

Варто зазначити, що до дискусії одразу ж приєдналося й видання «Наш Формат», в якому дана книга була надрукована, та поцікавилися, що саме збентежило дівчину. Натомість вона відповіла, що «безкоштовних консультацій не надає» та ніяких аргументів не навела.

«Не читав, але засуджую. Я ніхуя не зрозумів, в книзі шось не так як пише автор твіта, приходить видавництво, питає шо не так, і отримує це», – коментують ситуацію в Мережі.

«Наводьте конкретні обґрунтовані аргументи, інакше всі Ваші слова – не більш як наклеп і спроба дискредитувати автора книги, яка стала світовим супербестселлером, була перекладена на десятки мов», – резюмували у виданні.

Крім того, слід зазначити, що автор «Самознищення Європи» Дуглас Мюррей відомий своєю проізраїльською позицією, а також підтримкою України в війні з рф.

Зокрема, Дуглас Мюррей приїздив до Херсону одразу ж після його деокупації Збройними силами України та написав статтю для видання «New York Post» в якій констатував необхідність програшу росії в війні, як для України, так і для всього світу.

«Хоча українці й повернули місто – місцеві жителі заплатили страшну ціну, я сам це бачив. Коли ви їдете у бік Херсона, ви проїжджаєте село за селом, які були спустошені росіянами. У всіх простих сільських будинках зірвано дахи та стіни у внаслідок обстрілів або пожеж. Це села-привиди, в яких нічого не рухається і нікого не залишилося», – розповів Мюррей та додав, що в Херсоні він зустрів людей, які «поза себе від радості, що їх звільнили від окупаційних військ».

Також він розповідає про зруйновану інфраструктуру, військові злочини рф проти українців, братські могили та про знущання, яких зазнали люди під час окупації міста.

Втім, й на цьому обговорення не закінчилось, адже користувачка соцмережі «Х» знайшла ще одну книгу цього ж видання, яка на її думку теж не має місце бути на полицях книгарень.

Цього разу критики зазнала книга «Кінець гендеру. Розвінчання міфів про стать та ідентичність», в якій нейробіолог та сексолог Дебра Со розвінчує популярні міфи про стать і гендер, що просуваються в сучасному суспільстві, – зокрема й ті, які стосуються виховання дітей.

«Існує лише дві статі – чоловіча і жіноча. Чоловіки відрізняються від жінок. Ці та подібні постулати, які, здавалось би, ще вчора вважалися очевидними істинами, сьогодні багатьма ставляться під сумнів і вважаються застарілими. Дослідження статі, гендеру та сексуальної поведінки перетворилися із суто наукової діяльності на сферу політичної боротьби, а гендерна ідеологія стала певним культом», – йдеться в анотації.

«Ого він фашня, як жінку можна називати жінкою?», «Жінка є жінкою, а чоловік – чоловіком, оце контроверсійна думка, справжній фашизм. Цей світ зійшов з розуму», – коментують користувачі Мережі.

Натомість у виданні коментувати новий закид не стали.