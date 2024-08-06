Головне слідче управління Служби безпеки України опрацювало звернення “Межі” стосовно можливих протиправних дій начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Вʼячеслава Гузя.

За результатами розгляду звернення встановлено, що у ньому відсутні відомості про обставини, які могли б свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, розслідування яких належить до компетенції слідчих органів безпеки відповідно до ч. 2 ст. 216 КПК України.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 216 КПК України, розгляд викладених обставин по суті та прийняття рішення перебувають в компетенції слідчих органів Державного бюро розслідувань (ДБР).

У зв’язку з цим, звернення було направлено до ДБР для подальшого розгляду та прийняття відповідних рішень.

Нагадаємо, у Національній поліції України розглянули звернення “Межі” стосовно публікації відеоматеріалу щодо начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Вʼячеслава Гузя.

Крім того, копія звернення була скерована до Державної міграційної служби України для перевірки фактів у межах компетенції органу вищого рівня.

В’ячеслав Гузь – начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. За даними інсайдерів “Межі”, Гузь очолює схему, завдяки якій росіяни отримають українські паспорти.