За результатами розгляду звернення встановлено, що у ньому відсутні відомості про обставини, які могли б свідчити про вчинення кримінальних правопорушень, розслідування яких належить до компетенції слідчих органів безпеки відповідно до ч. 2 ст. 216 КПК України.
Згідно з положеннями ч. 4 ст. 216 КПК України, розгляд викладених обставин по суті та прийняття рішення перебувають в компетенції слідчих органів Державного бюро розслідувань (ДБР).
У зв’язку з цим, звернення було направлено до ДБР для подальшого розгляду та прийняття відповідних рішень.
Нагадаємо, у Національній поліції України розглянули звернення “Межі” стосовно публікації відеоматеріалу щодо начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області Вʼячеслава Гузя.
Крім того, копія звернення була скерована до Державної міграційної служби України для перевірки фактів у межах компетенції органу вищого рівня.
В’ячеслав Гузь – начальник Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області. За даними інсайдерів “Межі”, Гузь очолює схему, завдяки якій росіяни отримають українські паспорти.
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