Нещодавно у ЗМІ почала ширитись інформація, що художнього керівника Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса звинувачують у багаторічному харасменті та сексуальних домаганнях.

Це стало відомо з відео нібито однієї з його студенток, яка розповідала про “недоречні” повідомлення від чоловіка.

Згодом, свідчення проти викладача та художнього керівника почали давати й інші дівчата, поширюючи скріншоти зі своїх із ним листувань.

На фото видно, що чоловік, ймовірно Андрій Білоус, звертається до своїх студенток у досить непристойній та грубій формі.

Сам Андрій Білоус практично не коментує ці звинувачення. Як повідомляють журналісти “Громадського”, у відповідь на запит він написав, що звернувся до поліції.

“Я подав заяву в поліцію, вона займається. Я не коментую, поки триває слідство”, – відповів Білоус у месенджері, однак не уточнив, щодо чого саме він звернувся до поліції.

Проте, знайшлись й ті, хто стали на захист викладача. Завідувачка навчальної лабораторії КНУ імені Карпенка-Карого Наталія Корольова в коментарях під дописом на Facebook-сторінці університету заявила, що студенти “занадто свободні”, бо висувають звинувачення “без суда і слідства” та “Дозволяють собі приходити з таким декольте і в майже одних трусах, щоб привертати увагу особливо “публічних” людей”.

У самому виші заявили, що не отримували жодних скарг від студентів, однак звернулися до поліції, щоб перевірити “розповсюджену інформацію та надати їй правову оцінку”.

Проте, згодом, як повідомило “Громадське” з посиланням на помічницю ректора Ольгу Сухову, Білоуса відсторонили від роботи, а в університеті запровадили нові правила безпеки для студентів.

Як повідомляється, станом на зараз йде робота із юристами аби зібрати свідчення жертв, оформити їх належним чином і подати заяву до Національної поліції.

“Вже надходять перші анонімні свідчення і я, якщо чесно, в шоці від цих історій, і не тільки про Білоуса. Про деяких “героїв” я би ніколи не подумав, натомість ще до сьогодні відкрито захоплювався їхньою діяльністю”, – про це повідомив один із ініціаторів позову проти викладача, Валерій Філіпенко.

Також була створена онлайн-анкета, де студенти можуть анонімно дати свідчення проти Андрія Білоуса. Станом на 26 січня вже надійшло близько 40 таких анкет.