З нагоди такого свята публікую уривок з документа в кримінальному провадженні за фактом розкраданням коштів у 207 окремому батальйоні ТрО, де з лютого 2022 року до листопада 2023 року фіктивно рахувався на службі солдат Шабунін разом з ще одним видатним борцем з корупцією – тричі засудженим за квартирні крадіжки солдатом Шерембеєм.

Зрозуміло, що Шабунін і Шерембей у військовій частині не з’являлись, натомість проживали в Києві та пиячили в столичних генделиках, а за це командир 207 окремого батальйону ТрО підполковник Юшко виплачував їм грошове забезпечення та додаткову винагороду за виконання завдань в умовах воєнного стану. На випадок, якщо прийде якась перевірка й почне рахувати особовий склад по головах, Шабунін і Шерембей щомісяця приносили командиру батальйону листи за підписами Новікова та Ситника, у яких ці високі достойники прохали підполковника Юшка відрядити цих солдатів для проходження служби в Національному агентстві з питань запобігання корупції.

Таким чином, наприклад, солдат Шабунін “служив” при НАЗК у вересні, жовтні, листопаді, грудні 2022 року та січні й лютому 2023 року. За цей час він отримав грошове забезпечення та додаткову винагороду в сумі 261 482 грн, які йому незаконно виплатив підполковник Юшко.

Пропоную ознайомитись з показаннями Новікова, Ситника та Шабуніна, які вони дали в НАБУ у зв’язку з фіктивними “відрядженнями” солдата Шабунін до НАЗК. Звертаю увагу, що в НАЗК нічого про ці “відрядження” не відомо – Шабунін просто не з’являвся у своїй військовій частині.

“Після закінчення звільнення Київщини моя рота розмістилася за кілька кілометрів від столиці. Мені ж потрібен був доступ до південного та східного фронтів. Тому я відряджаюся до НАЗК, що дає мені свободу пересування по обох діючих фронтах”, — так розповів про свої фіктивні відрядження до НАЗК Шабунін “Дзеркалу тижня”.

Але чомусь під час допиту військовослужбовець, призваний за мобілізацією, Шабунін не повідав, що саме він робив під час фіктивних “відряджень”, по яких-таких фронтах і на підставі чого він вештався.