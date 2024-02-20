18 лютого український телеграм-канали почали ширити відео з нібито розстрілом українських полонених росіянами.

“У Сухопутних військах показали відео розстрілу двох українських військовополонених. Це трапилось у смузі відповідальності ОСУВ “Хортиця”, – так підписували відео.

Нагадаємо також, що до цього, 17 лютого, ширилася інформація про те, що окупанти розстріляли шістьох наших полонених в Авдіївці – на позиції Музей (“Зеніт”). Розстріляними захисниками виявились воїни 110-ї бригади імені Марка Безручка.

Вчора українська влада заявила про початок розслідування імовірного розстрілу шістьох беззбройних українських солдатів російськими військовими в Авдіївці та ще двох у селі Веселе неподалік.

Як повідомила у неділю, 18 лютого, прес-служба Донецької обласної прокуратури, кримінальне провадження відкрили за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

За даними слідства, 18 лютого 2024 року “в одному з телеграм-каналів з’явилося повідомлення про розстріл шістьох полонених ЗСУ на одній з позицій у місті Авдіївка.”

Згодом 110 окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка воювала в Авдіївці в останні місяці, офіційно підтвердила загибель щонайменше п’яти її бійців.

Донецька прокуратура наголошує, що українські військові “були важкопоранені та не могли пересуватися самостійно і чекали на евакуацію”.

“Збройні сили РФ систематично та цинічно порушують норми міжнародного гуманітарного права на території Донецької області. Черговими доказами скоєння окупантами тяжких злочинів є поширені у соціальних мережах відео із вбивствами беззбройних українських бійців”, – йдеться в заяві прокуратури Донеччини.

З приводу відео з двома українськими полоненими, видно, як озброєна людина, імовірно – російський військовослужбовець, наближається до двох людей у формі, імовірно – військовослужбовців ЗСУ, а потім стріляє в них обох. Видно також, що українці на кадрах не намагаються захищатись і перебувають у вузькому окопі самі. За деякий час російський солдат знову стріляє в поранених.

“Не бажаючи залишати полонених живими, окупант навмисне добиває їх з автоматичної зброї”, – йдеться у заяві прокуратури.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Речник Оперативно-стратегічного угрупування військ “Таврія” Дмитро Лиховій у коментарі Суспільному повідомив, що станом на вечір 18 лютого інформація щодо імовірного розстрілу українських полонених в Авдіївці з’ясовується.

“Немає спростування або підтвердження. Триває з’ясування, і ще немає можливості це підтвердити або ж спростувати, крім того, що росіяни вже не вперше вчиняють воєнні злочини. Вони понесуть за це відповідальність”, – сказав Лиховій.

Російське міноборони поки що не коментувало ці повідомлення. Українські прокурори раніше неодноразово звинувачували Росію у вбивстві військовополонених. Москва заперечує такі звинувачення.

Крім всього, видання “Слідство.Info” поговорило з матір’ю, дружиною і сестрою трьох українських військових, які перебували на позиції “Зеніт” в Авдіївці. Як зазначається в статті, жінки розпізнали брата, чоловіка та сина у вбитих військовослужбовцях.

“Я впізнала його за татуюванням. Його співслужбовець мені підтвердив, що це він”, – цитують Людмилу – дружину одного з військовослужбовців журналісти розслідувачі.

Мама ще одного військового Інна розповіла, що її син був поранений 14 лютого, відтоді чекав на евакуацію: “Вони три дні чекали машину, він ще тоді не був поранений, і 14-го отримав поранення, в нього осколкові поранення, спина… “, – цитують Інну в матеріалі.

Ввечері в понеділок 110-та бригада підтвердила, що військові відходили з позиції “Зеніт” в умовах безперервного бомбардування авіацією та артилерійських обстрів, тож декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати.

Але бригада стверджує, що зв’язалася з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори зі стороною РФ щодо обміну полонених, щоб домовитись про долю залишених.

“Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти. Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. Що трапилося в подальшому ми дізналися з ворожих ресурсів”, – йдеться в повідомленні бригади.

Бригада підтвердила загибель бійців Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника, Олександра Зінчука та Миколи Савосіка.