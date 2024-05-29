Останнім часом в українських соцмережах спалахнув справжній скандал навколо тендеру, у якому йшлося про виділення $11 млн (463 млн грн) для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій.

Тендер опублікували на сайті Prozorro.

Хвиля обурення підкріпилась, ще й тим, що серед обʼєктів закупівлі у переліку були зазначені смаколики, вино, шампанське, червона ікра, маслини та оливки.

Головним аргументом користувачів, щодо невиправданого виділення даних коштів, було те, що вони могли бути використані на більш нагальні потреби, такі як закупівля дронів для Збройних сил України.

Після хвилі скандалу, Національний антарктичний науковий центр (НАНЦ), для якого й було оголошено тендер, прокоментували ситуацію й зазначили, що кошти з антарктичних досліджень неможливо витратити на дрони та будь-які інші військові потреби, так як програма фінансується з тієї частини держбюджету, що передбачена винятково на гуманітарні видатки.

Також, говорять у НАНЦ, крім бюджетних коштів, програма фінансується коштом міжнародних проєктів та співпраць. Наприклад, Польська антарктична програма вже третій рік частково фінансує експедиції наукового судна “Ноосфера”, а в програмах Єврокомісії “Горизонт” НАНЦ на конкурсній основі виграв фінансування вже трьох проєктів, ще чотири на розгляді.

У НАНЦ підсумовують, що вони цілком свідомі того, що оборонні потреби держави – першочергові, але кошти антарктичної програми ніяк не можуть бути переадресовані на ці потреби. Це вимога союзників України, з чиїх коштів фінансується і центр, і всі гуманітарні видатки.

Швидше за все, поширення відповідної інформації є результатом російських інформаційно-психологічних операцій (ІПСО), спрямованих на розхитування громадської думки і створення недовіри до державних інституцій та міжнародних партнерів. Такі дезінформаційні кампанії є частиною гібридної війни, яку веде Росія проти України, хоча самі НАНЦ дану тезу не коментували.

До того ж, варто зазначити, що тригером для розповсюдження цієї інформації став керівник Національного арктичного наукового центру, український вчений, військовослужбовець, учасник війни на сході України, колишній заступник командира взводу 24-го БТО Айдар Євген Дикий, який відомий своїми жорсткими висловами, щодо мобілізації.

«Для нас 500 тисяч мобілізованих – це критично необхідний мінімум. Це те, що треба було станом на позавчора. А далі – ще спокійно добирати хоча б по 20 тисяч щомісяця», — наголосив Євген Дикий в одному з інтервʼю.

Зважаючи на сучасні реалії інформаційної війни, важливо не поспішати з висновками і завжди перевіряти інформацію. Правильне розуміння ситуації та уважність до джерел допоможуть запобігти наданню фальшивим новинам впливу на суспільні настрої.