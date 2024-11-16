У день виборів американського президента слідчий Третього слідчого відділу Територіального управління ДБР у м.Києві Роман Коломієць з переляку вніс у ЄРДР ще одне моє повідомлення стосовно злочинної діяльності військовослужбовця за мобілізацією Шабуніна – за фактом використання Шабуніним завідомо підробленого військового квитка.

У березні 2022 року «представник громадянського суспільства» та «агент змін» Шабунін з метою ухилитись від мобілізації звернувся до командира військової частини А7376 підполковника Юшка з проханням фіктивно зарахувати його та соратника по боротьбі за грошові знаки, тричі засудженого за квартирні крадіжки Шерембея, до списків особового складу військової частини А7376 за умови, що він і Шерембей не будуть виконувати обов’язки військової служби та проживатимуть удома. Підполковник Юшко погодився з цією пропозицією, зокрема, для фіктивного оформлення на службу Шабуніна В.В. «заднім числом» були внесені зміни в наказ командира військової частини А7376 (по стройовій частині) від 25.02.2022 №3, куди дописали громадянина Шабуніна Віталія Вікторовича, який, начебто, направлений Дніпровським у м.Києві РТЦК та СП і зарахований до списків особового складу на посаду стрільця у військовому званні «солдат». При цьому Шабунін військову присягу не складав, військовий квиток не отримував.

22 вересня 2022 року Шевченківський у м.Києві РТЦК та СП передав військовій частині А7376 військові квитки для видачі особовому складу, зокрема – солдату Шабуніну був виписаний військовий квиток серія АВ №749961. У пункті 7 цього квитка в групі персоналу штабу військової частини А7376 мали зазначити дату складання Шабуніним військової присяги. Але оскільки Шабунін присягу не складав, то в пункті 7 військового квитка була проставлена дата 25.02.2022 – тобто дата наказу про фіктивне зарахування його до списків особового складу військової частини А7376.

Довідавшись про це, я ще 3 червня 2024 року направив у ТУ ДБР у м.Києві повідомлення про чергове кримінальне правопорушення, вчинене Шабуніним – використання завідомо підробленого військового квитка. Бо хто-хто, а Шабунін точно знав, що військову присягу 25 лютого 2022 він не складав і складати не міг. Однак «татарівське ДБР», яке люто катує Шабуніна з 15 грудня 2023 року, звісно ж, кримінальне провадження не зареєструвало. Тож довелось звернутись до суду. Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 14.06.2024 (! – зверніть увагу на дату) у справі №761/21584/24 слідчий ТУ ДБР у м.Києві був зобов’язаний внести в ЄРДР моє повідомлення, але Роман Реневич відмовився виконувати ухвалу слідчого судді.

У зв’язку з цим я звернувся з заявою про кримінальне правопорушення, вчинене Коломійцем Р.Р. – невиконання судового рішення – до Державного бюро розслідувань. Моя заява була переслана на розгляд у ТУ ДБР у м.Києві, тобто в той орган, який вчинив злочин. Довелось знову звернутись до суду й зобов’язати в судовому порядку ДБР зареєструвати кримінальне провадження за фактом невиконання слідчим Коломійцем судового рішення щодо внесення в ЄРДР відомостей відносно Шабуніна. І знову суд скаргу задовольнив. Але ДБР не виконало судове рішення.

Урешті-решт, 4 вересня 2024 року в ТУ ДБР у м.Києві товариш слідчого Коломійця – слідчий Першого слідчого відділу Олександр Федорук – зареєстрував за №620204100110000182 кримінальне провадження за ознакою ч.3 ст. 382 КК України за фактом невиконання Романом Коломійцем судового рішення. Тим не менш, Роман Реневич стояв насмерть і продовжував нещадно катувати Шабуніна, тобто не вносив повідомлення в ЄРДР за фактом використання Шабуніним завідомо підробленого військового квитка.

Тоді знову довелось звернутись до суду – зі скаргою на бездіяльність слідчого Федорука. І знову слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ухвалою від 04.10.2024 у справі № 761/36351/24 зобов’язав Федорука розглянути моє клопотання про допит мене як потерпілого. Зрозуміло, що й це судове рішення не було виконано.

Але трапилось диво: як тільки в США розпочались президентські вибори, слідчий Коломієць раптом пригадав, що він з червня 2024 року не виконує судове рішення – і вніс у ЄРДР повідомлення про використання Шабуніним завідомо підробленого військового квитка.