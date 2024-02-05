Декілька днів тому на Ютуб-каналі “Української Правди” пройшов ефір, присвячений новому закону про мобілізацію. Детальніше про сам закон читайте у одній з минулих статей.

Одним зі спікерів ефіру був депутат від “Слуги народу”, колишній шоумен Ігор Кривошеєв.

Ігор розповідав про потреби військових, зокрема – про те, що через невизначеність війни у країни влада повинна виконувати свої зобов’язання перед військовими, в тому числі – забезпечувати посади для військових (11:40 на відео).

“Я впевнений, що серед військових ЗСУ, котрі воюють вже два роки, можна знайти достойні кандидатури на високі державні посади”, – заявив нардеп, додавши: “Збройні сили мають бути представлені у владі на посадах без виборів. Тобто, ми не маємо чекати наступних виборів, щоби суспільство продемонструвало свою прихильність до військових”.

Втім, увагу на себе звернули не слова депутата “Слуги народу” про потреби військових, а його слова про чоловіків, котрі відмовляються захищати країну.

“Чоловіки в України повинні розуміти, що ми воюємо за наше право на існування. Якщо ми не готові долучитися до цієї війни, то треба шукати собі іншу країну. Якщо ви не приймаєте на себе цю відповідальність (піти у військо), то є можливість переплити Тису і шукати собі інше громадянство”, – заявив Ігор.

На запитання ведучого, чи готовий Ігор сам взяти зброю до рук і стати у стрій, нардеп відповів:

“Я абсолютно готовий воювати. Для мене це не проблема”.

Поки що скромна реакція соцмереж на висловлювання Ігора була негативною. Користувачі мережі Х відреагували таким чином:

Нагадаємо, що блогеру Мирославу Олешку ще у 2023 році була оголошена підозра від СБУ. Сам Мирослав підписав свій акаунт в Х так: “Блогер, якого Зеленський хоче посадити на 8 років в СІЗО”.