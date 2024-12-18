Трохи фактів з місця подій: Спочатку "Слуги" не підтримали постанову про виключення Бойка на комітеті, де мають тотальну більшість.

Потім саме “Слуги” провалили на погоджувальній раді прийняття рішення про розгляд законопроєкту 8089 “Європейської Солідарності”, який дозволить прибрати ОПЗЖ з Ради.

Потім в залі парламенту команда Зеленського провалює голосування про розгляд того самого законопроєкту 8089.

Потім саме “Слуги” провалюють голосування в залі постанови про виключення Бойка зі складу комітету. Але винним, як завжди, зробили Порошенка.

P.S. Нагадаю, що у фракції “Слуга народу” числиться 233 народних депутата.