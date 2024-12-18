Потім саме “Слуги” провалили на погоджувальній раді прийняття рішення про розгляд законопроєкту 8089 “Європейської Солідарності”, який дозволить прибрати ОПЗЖ з Ради.
Потім в залі парламенту команда Зеленського провалює голосування про розгляд того самого законопроєкту 8089.
Потім саме “Слуги” провалюють голосування в залі постанови про виключення Бойка зі складу комітету. Але винним, як завжди, зробили Порошенка.
P.S. Нагадаю, що у фракції “Слуга народу” числиться 233 народних депутата.
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