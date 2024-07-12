Снікерси, баунті, карамель, халва та кока-кола. І це ще не весь перелік продуктів, які отримують в українському полоні окупанти. Тож що це? Женевська Конвенція чи занадто лояльне ставлення з українського боку? Зараз розберемось.





Нещодавно у мережі з’явилися дані з сайту держзакупівель Prozorro, де зазначається, що українські табори для військовополонених закуповують десятками кілограмів солодощі, імпортні батончики, кока-колу, цигарки та інші калорійні продукти для росіян.

Українців не на жарт обурила ця ситуація. Особливо коли 31-го травня, після обміну полоненими, уся увага суспільства була прикута до схудлого на 24 кілограми українця, Романа Горілика.

Українці в коментарях обурювались, мовляв, наші повертаються, мов «скелети», в той час, як ми відгодовуємо росіян усім найкращим.

Ілля Ільяшенко (позивний Смурф) , оборонець Маріуполя, що пережив 10 місяців російського полону розповів про свій графік прийому їжі там. Після повернення хлопець важив 43 кілограми.

“Ложка макарон – сніданок. На обід давали суп – це звичайна вода, але якщо пощастить то може бути пару шматочків гороха в тебе, а так зазвичай ні картоплі ні лука нічого такого немає. На вечерю, це найпопулярніша у них страва, кисла капуста, знаєш з банок така? і вони давали дуже часто її , але вона настільки погана, що ти нахиляєшся понюхати і тобі в ніс віддає спиртом якимось”, – Ілля Ільяшенко, колишній військовополонений.

Межа вирішила з’ясувати, чому ми годуємо росіян солодким в полоні? Ми дослідили і женевську конвенцію – годування солодощами не є обов’язковим. Тож що це? На це питання нам дав відповідь представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Петро Яценко.

“Є магазин, така крамниця в таборі. Наявність цієї крамниці передбачена женевськими конвенціями. Всі полонені мають свої особисті рахунки і на ці рахунки їхні родичі з Росії можуть переказувати якісь кошти. Крім того полонені працюють і вони заробляють чверть швейцарського франка на день. МКЧХ вони кажуть, ось в полонених росіян є потреба, щоб купити кока-коли, відповідно ви маєте забезпечити цю кока-колу. В них є потреба з’їсти снікерс, значить ви маєте привезти снікерс туди, щоб вони за свої гроші могли це купити. Це звучить досить блюзнірськи, якщо порівнювати в яких умовах знаходяться наші полонені в країні агресорці. Ми, як європейська країна, ми підписали ці угоди і нам дають зокрема гроші і зброю через те, що ми показуємо, що ми не такі як росіяни”, – Петро Яценко, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Виходить зради ніякої немає. Ці закупівлі для крамниці на території табору. Висновки робити не будемо, залишимо це для вас.