Про це Олексій Герман написав у Facebook. Далі — його пряма мова:

В інформаційному просторі якось загубився конфлікт між генерал-лейтенантом Содолєм та начальником штабу полку “Азов“. ДБР в свою чергу вже надало відповідь на заяву і ця відповідь, не те що очікували більшість бойових офіцерів!

Содоль це не лише прізвище, це безпринципний радянський формат ведення війни. Де життя солдата чи офіцера вартує – НІЧОГО. На тих ділянках яким приділяв свою увагу даний пан. Життя солдата в окопі не перевищувало двох діб. Він дійсно стирав в нуль підрозділи, дійсно особисто відповідає за загибель десятків тисяч Українських солдат. Культура воювати по крапкам на мапі або приданими підрозділами, це теж від генералів старого формату. Ця стара школа ніколи не призведе нас до перемоги. Вона лише може нанести невиправної шкоди ЗСУ та державі. Що в принципі вже зроблено.

Зняття Содоля з посади, це лише перший крок. Матері, дружини, діти загиблих – зобов’язані домогтись розслідування та суду над даним паном. Саме розслідування покаже, яким чином, за чиєю вказівкою і хто винен. Не можна загубити стільки життів і списати все це на війну. Ця жорстока війна не повинна бути індульгенцією від некомпетентності. Навпаки, ми повинні дуже швидко вчитись і відсікати «майстрів доповіді» від прийняття рішень. До речі, Романа Червінського скільки вже судять? То давайте і Содоля, тут хоча б реальний і не один злочин є.

Я пройшов війну на всіх ланках від групи, роти, батальйону до бригади. Більше як рік у безпосередніх боях «окопах» і коли я пишу ці строки, то сподіваюсь що суспільство навчиться в решті решт відрізняти важливе, від інформаційного мотлоху. Люди зададуть собі питання; «А чому Содоля так швидко зняли і так тихо з цього приводу в «марафоні». Наскільки ми пам’ятаємо по Залужному нам цілий серіал зробили».

Таким швидким зняттям і інформаційною тишею, ми можемо подякувати абсолютній достовірності звинувачень пред’явлених генералу і намаганням замовчати цей скандал зі сторони влади. Але коли така некомпетентна людина призначається на високу посаду це відповідальність самої влади або системи, яка генерує це у владні кабінети. На жаль платимо за ці помилки ми своїми життями, а ви своїми чоловіками та батьками.

Суд над генерал-лейтенантом Содолем повинен відбутися, це по-перше, буде справедливо. Друге – це зупинить бажання інших прихильників совкового способу війни робити подібні злочини. Третє, можливо це спонукає керівництво швидше переходити на інші стандарти війни. Четверте – війна найчесніше місце, тут відразу бачиш хто є хто. І нам незрозуміло як і за що людина отримала звання Героя та погони генерал-лейтенанта???

На відео один з випадків керівництва Содоля. Ворог на одному з найгарячіших напрямків зайняв дві наші позиції, і вклинився в оборону. Ми мали шалені втрати і резервів вже не було, але керівництво вимагало повернення позицій. Тоді офіцери управління бригади у кількості 15 осіб і ваш покірний слуга у тому числі взяли зброю і пішли штурмувати втрачені позиції. Результат. Знищено до роти живої сили, хочу зауважити що нас дуже круто прикривала наша артилерія. В контактних боях загинуло шість побратимів. Позиції повернули, але рівно на добу. Полонені ворога були важко поранені і не дивлячись на те що їм була надана перша допомога, померли. Чому пішли офіцери. Бо вищі керівники воюють по БЧС(бойовий та чисельний склад військ), він бачить що у мене, наприклад, є ще 40 бійців і йому насрати що це пілоти дронів, або фахівці РЕБ. «Або їх відправляй, або сам йди» – ОК пішли самі. Бо щоб навчити пілота або РЕБівця потрібно купа часу та ресурсу і вірогідність його виживання у тих умовах наближається стрімко до нуля. Але генералу то не цікаво, бо він навіть не розуміє як до його бункера транслюється оперативна обстановка і скільки і яких фахівців задіяно, щоб він нарешті народив своє вольове ХИБНЕ рішення.

Минулого разу, коли я написав рапорт на Джо Байдена з проханням виділити боєприпаси. Мені навіть у ночі телефонували з ГШ та ОТУ, з вимогою видалити пост. Це моя персональна сторінка. Я нічого не видаляю і накази в цьому просторі не працюють .Якщо вам щось не подобається можете або не читати, або звільнити мене і стати на моє місце) Ви по телефону такі розумні, хочу подивитись вас в бою.