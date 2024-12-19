Ось, що знадобиться для приготування:
- Пшениця – основа страви, яка додає текстури та поживності.
- Горішки – для додаткового смаку та хрускоту. Рекомендується їх злегка підсмажити, щоб посилити аромат і зробити смак яскравішим.
- Сушена вишня – насичений кисло-солодкий акцент.
- Мак – класика, яка додає куті глибокого аромату.
- Халва – головна зірка цього рецепту. Євген рекомендує ламати її вручну, щоб зберегти автентичний вигляд та текстуру.
- Узвар – саме ним заливають усі інгредієнти, щоб надати куті соковитості й неповторного смаку.
Євген не дає точного рецепту, адже, як справжній кулінар, залишає простір для творчості. Усе, що потрібно – з’єднати інгредієнти, залити узваром і добре перемішати. Узвар додає не лише смак, а й святковий настрій, поєднуючи всі складові в гармонійне ціле.
Така кутя поєднує в собі традиційність і сучасні смаки. Вона ідеально підійде для тих, хто хоче здивувати гостей незвичним підходом до класики.
Спробуй приготувати цей рецепт, і, можливо, кутя з халвою стане твоїм улюбленим різдвяним смаколиком!