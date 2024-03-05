5 березня медіа ЦЕНЗОР.НЕТ повідомило про те, що соціологічна компанія SOCIS провела опитування на предмет можливих виборів президента, за результатами котрого понад третина українців нібито підтримала політичну силу Валерія Залужного.

Спершу громадяни відповіли, за яку політичну силу віддали б свої голоси, якби відбулися вибори до Верховної Ради.

За політсилу Валерія Залужного, як зазначає ЦЕНЗОР.НЕТ, віддали б свій голос 34,2% (46,4% серед тих, хто визначився та піде на вибори). За політсилу Володимира Зеленського – 15,5% (21,1%).

Крім того, українців запитали, за кого вони віддали б свій голос, якби президентські вибори відбулися у 2024 році.

Найбільшу підтримку так само мав Валерій Залужний – 31,3% (41,4% серед тих, хто визначився та піде на вибори). Володимир Зеленський отримав 21,7% (23,7%) голосів.

У разі, якби до другого туру президентських виборів пройшли Залужний та Зеленський 48,2% українців віддали б свої голоси за колишнього Головнокомандувача ЗСУ (67,5% серед тих, хто визначився та піде на вибори). Чинного главу держави підтримали 23,3% громадян (32,5%).

За словами журналістів ЦЕНЗОР.НЕТ, дослідження проводилося з 22 лютого по 1 березня 2024 року. Загалом було опитано 3000 респондентів за квотною стратифікованою вибіркою.

Втім, правдивість опитування SOCIS викликає сумнів. Звернемо увагу, що бенефіціаром компанії SOCIS є депутат “Європейської Солідарності” Ігор Гринів, котрий ще з 2014 року на позачергових виборах Президента України керував виборчою кампанією Петра Порошенка.

Рух “ЧЕСНО” зазначає, що у 1990 році Гринів був обраний народним депутатом 1 скликання від 276 виборчого округу, був членом КПРС. Крім того, “ЧЕСНО” називає Гриніва “прогульником” засідань комітету у Верховній Раді 8 скликання, а також – фігурантом антикорупційного розслідування.

Йдеться про розслідування програми “Схеми”, в котрому виявилося, що декларації, подані депутатом “ЄС”, не відповідали дійсності.

Народний депутат Ігор Гринів, як зауважили “Схеми”, з родиною мали незадекларовані готівкові заощадження та вчинив ще низку порушень.

В 2003 році донька депутата Марія отримала від держави 25 соток землі під будівництво і 52 для особистого селянського господарства в селі Таценки Обухівського району. В 2010 році на цій території вже був будинок з приватним озером, проте депутат вніс будинок в декларацію лише в 2015 році, коли донька подарувала йому цю земельну ділянку. До цього він не вносив будинок посилаючись на те, що той не був зданий в експлуатацію.

На питання журналістів про джерело коштів на будівництво Гринів відповів, що продав квартиру, отриману від держави в 1993 році, і об’єднану з іншою квартирою депутата, купленою згодом за власні кошти.

На роботу депутат Гринів їздить на роботу на “Ауді Q7” 2015 року, зареєстрованому на 23-річного сина Романа-Данила, котрий придбав її, доки був студентом. Гринів переконує, що користується автівкою, поки сина немає в країні. Середня вартість такого автомобіля – 70 тисяч доларів.

В грудні 2014 року дружина депутата Оксана Гриніва купила квартиру площею 145 квадратних метрів у комплексі “Покровський посад”, вартість якої в 2016 році становить 7 млн гривень. Згідно з декларацією на сайті Верховної Ради, у 2013 році родина Гриніва – а це дружина, донька та син – на трьох заробили всього 292 тисячі гривень. А сам Гринів задекларував 224 тисячі заробітної плати та ще 100 тисяч гривень на банківському рахунку. За наступний, 2014 рік дружина заробила лише 22 тисячі гривень, а сам депутат задекларував зарплату у 210 тисяч.

На питання журналістів, звідки він взяв кошти на купівлю квартири депутат відповів, що займався бізнесом протягом 1994-2002 років і зберігав ці кошти в готівці меншій за 50 мінімальних заробітних плат (66 тисяч гривень – готівка до мінімальних зарплат не оподатковується).

З приводу соціологічної компанії SOCIS, бенефіціаром котрої є Гринів, також є питання.

Службу SOCIS неодноразово звинувачували у фальсифікаціях соціологічних досліджень, в тому числі – на користь влади. Так, наприклад, під час президентських виборів 1999 року та парламентських виборів 2002 року SOCIS співпрацював із фондом «Соціальний захист», який створив Олександр Волков, радник Леоніда Кучми.

SOCIS, як наголошує ресурс Вікіпедія, здійснював більшість соціологічних досліджень для влади. Вартість таких досліджень, які йшли з бюджету, могла перевищувати середні ціни на ринку соціології у кілька разів.

На президентських виборах 2004 року президент центру SOCIS Микола Чурилов вилучив із даних екзит-полів дані 1 млн 200 тис. виборців західних областей, змінивши дані на користь Віктора Януковича. Перед президентськими виборами 2014 року компанія «Социс» першою опублікувала рейтинги, які виводили на перше місце Петра Порошенка. Це стало підставою для відмови Віталія Кличка у президентських виборах.

Після своєї перемоги на виборах, Порошенко призначив Ігоря Гриніва, котрого ресурс Вікіпедія називає співзасновником SOCISу, заступником голови адміністрації Президента, а компанія отримала державне замовлення на 0,20 млн гривень.

Насамкінець зауважимо, що директор фонду «Демократичні ініціативи» Ірина Бекешкіна звернула увагу на маніпулятивність дослідження 2018 року, в якому компанія SOCIS подала завищені результати Аграрної партії, не включивши у дослідження обласні центри України.

Щодо опитування SOCIS на предмет можливих президентських виборів у 2024 році, нагадаємо, що Залужний жодного разу не заявляв про амбіції піти у президенти і ще в 2023 заявляв, що “просто не любить політичну справу”.

Крім того, генерал-майор запасу Сергій Кривонос наголошував: