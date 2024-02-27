12 лютого колишній депутат Сергій Пашинський написав у Фейсбуці про те, що зранку до його помешкання завітали СБУ та НАБУ з обшуком.

Слідчі дії, за словами Пашинського, стосуються передачі т.зв. палива Курченка державі.

Пашинський нагадав, що майже 100 000 нафтопродуктів, якими володів олігарх Курченко, в 2014 передали державним нафтовим операторам. У 2015 Пашинський звернувся до президента з проханням покрити дефіцит палива армії цим паливом.

“З березня 2022-го я очолюю Національну асоціацію підприємств оборонної промисловості України. Мене не треба шукати чи обшукувати – за цей час я жодного разу не покидав Україну. Підприємства-учасники Асоціації виробляють безпілотники, артилерію, бронетехніку, боєприпаси, станції РЕБ та РЛС. Кожного дня ми переживаємо загибелі близьких, російські бомбардування, аудити ДАСУ. Як Голова Асоціації і координатор багатьох оборонних програм, в мене лише прохання до слідчих – не відволікайте мене Курченком, будь ласка”, – прокоментував він.

Насамкінець у повідомленні Пашинський зазначив, що 2015-ому році, як народний депутат України, він звернувся до Президента України з проханням покрити дефіцит палива ЗСУ паливом «Роснефті», що “дуже сильно тоді розізлило спонсорів Януковича та їх російських кураторів”.

Через свою агентуру, як зауважив колишній депутат, росіяни 10 років тому домоглися відкриття кримінального провадження №32014100070000038 від 08.05.2014.

“Саме на підставі цього 10-річного провадження в мене і проводяться обшуки”, – додав Пашиньский.

Нагадаємо, що компанії близького до президента-втікача олігарха Сергія Курченка ще в 2014 підозрювали у привласненні бензину “Нафтогаз України”.

Обвинувачення в сторону Пашинського стосувалося періоду його очолення президентської адміністрації та т.зв. справи пального олігарха Сергія Курченка, згаданого вище.

Слідство зазначило, що Пашинський разом із бізнесменом Сергієм Тищенком та низкою інших пов’язаних осіб вирішили заволодіти нафтопродуктами – 97 000 тонн палива, що після повалення влади Віктора Януковича арештували у фірм Курченка. Збитки державі оцінили в 967 млн гривень.

23 лютого пройшло судове засідання, на котрому виступав адвокат Андрій Федур, відомий справами Гонгадзе, Колесникова тощо.

Адвокат виступив з тезами, що: по-перше, завдяки виробництві зброї Пашинським наша країна витримала навалу росіян на початку повномасштабного вторгнення. По-друге, Федур звернув увагу на те, що слідство над Пашинським є незаконним, оскільки триває вже десять років. По-третє, адвокат наголосив на фальсифікації справи проти Пашинського.

Також на засіданні виступив генерал-майор запасу Іван Лісовий. Він виявив воління забрати Пашинського на поруки, назвавши колишнього депутата людиною, що “думає за Україну” і як Україні бути.

Сьогодні ж зі ЗМІ стало відомо, що вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому в.о. голови Адміністрації президента Сергію Пашинському.

Слідча суддя ВАКС Наталя Мовчан застосувала до Пашинського тримання під вартою із заставою у 272,5 млн грн.

Пашинського взяли під варту в залі суду. Строк тримання під вартою – до 25 квітня 2024 року. Ухвала, як повідомилося, може бути оскаржена до Апеляційної палати.

Прокурор САП просив арештувати Пашинського із можливістю внесення застави у розмірі 299,9 млн грн. Він цитував протоколи матеріалів негласних слідчих дій, за якими Пашинський у 2023 році нібито обговорював придбану ним квартиру на 840 кв. м. та іншу нерухомість.

Захист натомість просив відмовити у застосуванні запобіжного заходу. Або визначити такий, що не був би пов’язаний із обмеженням волі.

У разі внесення застави підозрюваним суддя поклала на нього низку зобов’язань:

– прибувати за кожним викликом детектива, прокурора та суду;

– не виїжджати з Києва та Київської області без дозволу детектива, прокурора та суду;

– повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну місця проживання та роботи;

– утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у цій справі та рядом свідків;

– здати всі закордонні паспорти на зберігання до відповідного держоргану;

– носити електронний браслет.

Після вироку суду у справі Пашинського мережею почало ширитися відео з нібито новими плівками колишнього в.о. голови Адміністрації президента.

На плівках Пашинський робить нецензурні заяви на адресу Азову, Валерія Залужного та українського народу.

На аудіо ведеться розмова з екс-нардепом від “Народного фронту”, політтехнологом Сергієм Висоцьким та Мирославом Гаєм – прибічником Порошенка, офіцером, який хотів взяти Пашинського на поруки.

Майже одночасно з поширеним у мережах записом розмови НАБУ опублікувало оперативне відео прослуховування Пашинського, але там цих моментів немає. За голосом і манерою спілкування, як зауважують деякі ЗМІ, чоловік на записі схожий на Пашинського, але підтвердження цього наразі немає.