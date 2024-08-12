9 серпня Національне агентство з питань запобігання корупції опублікувало на своєму сайті матеріал із заголовком: “Цивільна конфіскація 5,9 млн грн: САП заявила позов стосовно посадовця Державної міграційної служби за матеріалами НАЗК”.

Деталі справи:

Члени сім’ї та родичі чиновника Х придбали дві квартири та три автомобілі у період з 2019 по 2023 рік. Майно було придбане саме за дорученням посадовця Державної міграційної служби. Зокрема, квартири були куплені його близькими особами і згодом подаровані дружині чиновника.

Теща і тесть чиновника Х у 2023-2024 стали власниками трьох дороговартісних автомобілів, а згодом надали довіреність на них посадовцю та його дружині. Аналіз доходів та видатків перелічених осіб вказує на їхню неспроможність купити зазначене рухоме та нерухоме майно за рахунок коштів, отриманих із законних джерел.

За матеріалами НАЗК прокурори САП заявили позов до ВАКС про визнання необґрунтованими активів чиновника та стягнення їх в дохід держави. Нині судом накладено арешт на активи, які є предметом спору, а також на інші активи відповідачів.

“Межа” скерувала запит до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо особи про яку йдеться у повідомленні.

Однак, інсайдери “Межі” у НАЗК розповіли, що йдеться про Донскова Андрія Володимировича, начальника управління організації запобігання нелегальній міграції Центрального Міжрегіонального Управління Державної Міграційної Служби у м. Києві та Київській Області. Купував усе майно чиновник за часів, коли був заступником начальника управління-начальник відділу протидії нелегальній міграції у Харківській області. Втім нещодавно змінив місце роботи та перейшов працювати у Київську область на посаду зазначену вище. З судових реєстрів наша редакція знайшла декларацію Андрія Донскова. Вся інформація, про яку сповіщали у НАЗК в декларації не висвітлена, однак нова квартира у 2022 у чиновника з’явилася.

У судових реєстрах України ми знайшли судову справу з Спеціальною антикорупційною прокуратурою.

Межа знайшла навіть ймовірних фігурантів справи, що випливають із судового позову із САП. Фігуруючі імена: Донскова Тетяна Сергіївна (дружина), Донскова Наталія Володимирівна, Бондаренко Сергій Валентинович (тесть), Бондаренко Людмила Олександрівна, Донсков Андрій Володимирович.

Нагадаємо, раніше “Межа” робила цикл розслідуваннь про колегу чиновника, керівника ДМС у місті Києві та Київській області В’ячеслава Гузя, який живе за незаконний дохід, продаючи українські паспорти російському криміналу. Все одна і та ж сама Державна Міграційна Служба. Можливо настав час для її реформи?