Кремнієва долина – місце здійснення революцій. ХХ століття багате на великі соціальні потрясіння і на людей, що прагнуть «змінити світ». Автором однієї з таких є Стів Джобс. Так, це ім’я несе за собою велику команду та велику компанію. Утім, підпис на роботі команди ставить лідер, що організовує її.

Зараз ми живемо у світі, де вже наявні результати роботи «піратів» комп’ютерних технологій ХХ століття. Все сталося саме так, як це передбачав Джобс. Увесь світ знаходиться у кишені. Ми майже не думаємо про те, як утворювалися ті умови, які для нас виявляються очевидними. Складно уявити, щоб такого не було, адже наша реальність тісно переплетена з віртуальним. Віртуальна реальність не була завжди, але стала реальною. Прослідкувати один з етапів її становлення можна через те, як і ким здійснювалася революція, що утворила реалії сьогодення.

«Чому 1984 рік не буде таким, яким він описаний у «1984» Орвелла?» – фраза із рекламного ролика Apple Macintosh. У цьому полягає сутність роботи Стіва Джобса та усієї його команди. Через образ «Старшого брата» реклама показує головного ворога для ідеї Apple. Старший брат – це символ влади, тому він знаходиться на екрані, оскільки тілесної присутності влада ніколи не має, а завжди знаходиться на дистанції, у недосяжності. Його влада тримається на «однаковості». Та для героїні ролика, що кувалдою розбиває екран, на якому транслюється мова влади – це знищення єдиного способу зв’язку того, що на дистанції. Цей зв’язок має бути знищеним, щоб здолати головну загрозу «1984». Щоб 1984 рік не був таким, який описаний у «1984» Орвелла, щось має змінитися. Що саме?

Щоб зрозуміти подію, яка «щось змінила» і яка символічно зображена на екрані, потрібно повернутися до початку. Кремнієва долина. Тут, навіть сьогодні, існує багато технологічних компаній, які існують за стратегією новацій та інновацій. Кожна команда старається втілювати дещо своє, нове, неповторне, важливе. Так само було й тоді, коли метою революції було створення персонального комп’ютера для кожного. Тоді ще невідомий Стів Джобс зрозумів важливість такого проєкту та його революційність. У фільмі «Пірати Кремнієвої долини» є чудовий момент, де звичний світогляд зустрічається зі світоглядом незвичним. Представник першого говорить: «Стів, правда? То ви кажете, що це ваше технічне нововведення — для звичайних людей? Боже, навіщо звичайній людині комп’ютер?». Для команди Джобса відкривається «блакитний океан» – незайнятий ринковий простір.

Тоді неможливо було помислити створення такої технології, що дала змогу б мати кожному персональний комп’ютер. Особливість розглядуваної події не в самій доступності ПК для звичайної людини, а в настанові, що змогла утворити її. Носієм цієї установи і є Стів Джобс, який не був великим розробником, але чудово розумів перспективу такої розробки. Часто говорять про нелюдяний стиль роботи Джобса. Утім, для кожного революціонера зрозуміло, що темп і потрясіння – це те, що необхідно для здійснення мети. З необхідністю виникатиме хаос, утім, він вартий того, щоб справа була зробленою. Проти «звичної» настанови легко воювати не буде, як нелегко буде її подолати, тому для виконання завдання потрібно докласти зусилля настільки великі, як і воно саме.

Говорячи про Стіва Джобса, потрібно говорити про підхід. Як уже було сказано, він не був великим розробником, але зміг стати великим лідером, хоч і безжалісним, утім якісним та ефективним як і кожен революціонер. Мета виправдовує засоби. Саме мета формує підхід до роботи. Велич мети зумовлює необхідність працювати багато, що давало змогу легко звільняти тих, хто не співпереживав.

Часто Джобс говорить про себе як про митця. Звісно, потрібно зламати попередній світовий стрій, що значить змінити світогляд і, разом з тим, підхід до проєкту. Як і в футуристів, сюрреалістів, загалом багатьох митців ХХ століття, Джобс мав свій програмний маніфест. Щоб зрозуміти ключовий момент, який зв’язує рекламу 84-го року та слоган 97-го, потрібно зрозуміти про що йде мова, коли говориться «Think different», бо це врешті-решт є саме тим, за що Джобс вважає себе митцем і шукане «щось», що має змінитися.

Героїня рекламного року знищує екран, з якого транслюється Старший брат, метою якого є зробити всіх однаковими. Всі мають бути однаковими, адже так ними буде легше користуватися. Серед всіх немає нікого. Натовп – це безлике утворення. Усякий натовп тому й легше піддається примхам влади, оскільки утворює дурну єдність, неавтономну. У натовпі немає свободи, бо немає різниці в рамцях самого натовпу. Там немає особистості, немає «кожного», а є лише всі, в якому втрачаються всякі лиця. Героїня шукає шлях звільнення, адже вона набуває лиця, «думає інакше».

Думати інакше – це ще не значить просто заперечувати. Просте заперечення – це радше властивість «дисидента» у системі, оскільки він не згідний з наявним порядком. Так, він думає інакше, але в результаті, його скепсис ще не несе за собою іншого світу. Зміст заперечення передбачений, утім відсутній, оскільки єдине, що його складає є той же наявний порядок. Це просто відчай. Розчарування, але не нова форма.

Думати інакше – це завжди значить думати по-своєму. Тобто думати у свій спосіб, а не нав’язаний збоку, вийти за межі впливу, набути свободи. Оскільки свобода полягає у самовизначенні. Героїня говорить собі, що «я сама визначаю власну думку, а не ідеологія Старшого брата». Визначення натовпу здійснюється через Старшого брата, тоді як визначення свободи здійснюється із себе самої. Тому це підхід революціонера.

«Хороші художники копіюють, а великі крадуть» – це про необхідність перекроювання на свій лад, перенесення особистості на продукт, а не просто про нечесність. Скопіювати значить нічого не внести, просто продублювати. Утім, викрасти у мистецтві значить показати по-своєму, призвичаїти до себе і випустити дійсно іншим. У цьому полягає «піратство» митців Кремнієвої долини.

Приклад Стіва Джобса – це і є визначення із себе самого, оскільки він бачив, що його не влаштовує, але не просто заперечував це, а пропонував вихід. Пропонував інший підхід і врешті-решт досягнув мети. Персональний комп’ютер дійсно став доступним кожному. Це стало можливим завдяки розумінню, що завжди можливо інакше. Місце для нової форми передбачено всюди. Там, де прийнято для всіх завжди можна зробити по-своєму. Як в бізнесі, так і в житті, такий підхід надзвичайно ризикований. Стів Джобс ставився строго не лише до своєї команди, а й до себе самого. Він розумів, що ризикує.

Усвідомлення своєї іншості, набування лиця – це вихід із натовпу, вихід з-під погляду Старшого брата. Утім, разом зі свободою думати інакше виникає постійна загроза провалу і відповідна до розмаху думки відповідальність. Оскільки ця інакшість може призвести як до творіння, так і до знищення.