У нашому минулому розслідуванні ми розповідали про начальника Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у Києві та Київській області В’ячеслава Гузя.

Ми б і не поверталися до теми якби не активність пана В’ячеслава. Неофіційні листи, панічні пости на офіційних сторінках відомств. Але все по порядку.

Своє небажання до діалогу В’ячеслав Гузь показав ще минулого разу. Адже замість відповідей на поставлені питання ми отримували «адвокатські запити» з вимогами. Безглуздими вимогами.

Передати флешки, матеріали, що є у розпорядженні редакції.

Нагадаємо, що за законодавством ми не маємо цього робити. Листи, які у пана Гузя називають «адвокатськими запитами», надійшли повторно. І ми почали розбиратися: чим спричинена така активність чиновника?

Юридично «запити» оформлені неправильно. Не наданий Договір про надання правничої допомоги та копія посвідчення адвоката.Також копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, яка долучена до адвокатського запиту, не засвідчена належним чином. Попросили надати перелічені документи завірені адвокатською печаткою. Відповідь не отримали. Хоча можливо, адвокат В’ячеслава Гузя запрацювався. Адже у Костянтина Климова дві роботи. Згідно з декларацією правника він депутат Сумської районної ради від партії «Слуга Народу». Принагідно, просимо сумських депутатів не тиснути на ЗМІ, а займатися своєю профільною роботою.

Повернемось до Гузя. Редакція «Межі» моніторила медіапростір. І виявила відео у телеграм-каналі колишнього депутата Ігора Мосійчука.

Лишив його анонімний користувач Телеграму. Голос на відео і людина дійсно зовні схожа на В’ячеслава Гузя. Тому ми надіслали запит, щоб начальник столичної ДМС підтвердив, або спростував інформацію.

Згодом замість відповіді на наш запит на офіційній сторінці ДМС у м. Києві та Київській області опублікували пост: нібито наше попереднє розслідування фейк і ні слова про відео.





Єдине сердечко під постом лишила Інна Гудзь. Так, та сама яка є цивільною дружиною Гузя з російським громадянством. Чим ще раз підтвердила їх зв’язок. Чи багато моделей підписані на офіційні сторінки українських відомств?

Ідентичний допис опублікувала на своїй сторінці голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

Ми сподівались на іншу реакцію, більш адекватну. Адже після після розслідувань журналістів, зазвичай проводяться службові перевірки. Тому питання: пані Наталя, вас змусили це поставити? І де службова перевірка.

Згодом, навіть деякі телеграм канали мільйонники опублікували пости на захист В’ячеслава Гузя. Та рівно за 10 хвилин — видалили. Причину назвати важко, можливо розібралися.

Так, як відповіді щодо відео не отримали, то знову звернулися у Центральне міжрегіональне управління ДМС у м. Києві та Київській області.

А на ранок з офіційної пошти ми отримали лист. Нам відмовили у реєстрації запиту.

Але наше звернення — це журналістський запит. До чого тут електронний документообіг? Тим паче у самому зверненні достатньо інформації про яке відео йде мова. Не хочуть відповідати? Чому? Можна ж просто відповісти, що це відео фейк. Чи не фейк? Вирішили розібратися самостійно.

Про що може йти мова? до чого РАГС? Хто ж такий «Хомяк»? Та від кого Гузь, у разі чого, може представлятися у в’язниці?

Із суті розмови випливає те, що В’ячеслав Гузь, ймовірно, робить паспорти представникам криміналу.

Розвернемо історію трохи в інший бік.

20 лютого 2019 рік. Київ. Ресторан «Караван». Відбувається зустріч представників кримінального світу, серед яких: Асоян Нодарі та Андріан Родін, іменований в кримінальному світі як Іманалі. Бранч був припинений працівниками поліції.

Андріан Родін «народився у російському Звєрєво», тому має кримінальне псевдо «полузверь». Про нього теж вже розповідали наші колеги з «Бігус.Інфо».

Щодо першого Асояна Нодарі — він теж може похвалитися не одним паспортом. А щонайменше трьома.

І всі українські. Він і Євген Лембрицький, І Олександр Шавдія и Михайло Дімітріус. любитель рідкісних прізвищ. Його статус у кримінальному світі — «злодій в законі».

І В’ячеслав Гузь говорив про «вора». За інформацією інсайдерів «Межі», у той день 19 лютог, у ресторані «Караван», Гузь сидів із своїми товаришами. Якщо можна їх так назвати. Асояном Нодарі та Андріаном Родіним. Всі вони члени клану банди відомого російського кримінального авторитету на псевдо Дід Хасан.

Він для широкого загалу став відомий за одним фото.

Однак через зв’язки у міністерстві внутрішніх справ, цей факт присутності Гузя вдалося приховати. І тут головне питання: хтось же видав українські документи, не у одному екземплярі, представникам російського кримінального світу? І як?

Нам вдалось зʼясувати, що після розслідування «Бігус.інфо», Полузверь, він же Іманалі отримав новий український паспорт на нове імʼя — Коваленко Андріан Михайлович.

Почали шукати як це відбувається. І через судові реєстри виявили схему, як Центральне міжрегіональне управління ДМС у Києві та Київській області легалізувало процес видачі українських паспортів росіянам.

Отже, ми знайшли перелік людей, які подають позови проти відомства. Виглядає це так:

громадяни країни-агресорки отримують відмову в отриманні паспорта;

йдуть до суду;

кажуть, російський паспорт здати хочуть, але не можуть, бо посольство в Україні не працює, а поїхати в росію не можуть;

суд виносить рішення проти ДМС. Дії відомства визнає протиправними, і зобов’язує виддати паспорт.

Здавалося б, до чого тут столичний ДМС? Всі позови подані саме проти них. Та щоб отримати українське громадянство людині потрібна підстава для цього. У відео Гусь говорив про РАЦС. Саме через них з’являються підстави. Громадяни рф подають на українське громадянство на підставі родичів українського походження. Однак цих людей не можуть знайти, адже їх не існує. Вони просто є в базі, дані до якої вносять РАЦСи. А судячи з відео, не без прохання столичної Державної міграційної служби.

Після рішення суду, на користь громадянина агресора, ЦМУ ДМС мають йти до суду другої інстанції. Втім за законодавством України, строк апеляційного оскарження 30 діб. А відомство свідомо перетягує строки подачі, або неправильно оформлює заяву до другої інстанції, або не сплачує судовий збір. Документи повертаються у ДМС, терміни прострочуються. І людина має два паспорти: російський та український.

Коштує така послуга, за інформацією інсайдерів “Межі”, $500 000 для криміналу і загально токсичних осіб, а для тих хто просто не хоче здавати російський паспорт $100 000. Прізвища людей, який ми знайшли, за позовами описані у схемі.

Пшенична Олеся Вікторівна

До повномасштабного вторгнення працювала фітнес-тренеркою для дітей у Москві. Навіщо цій пані знадобився український паспорт – невідомо.

Артемов Олександр Мусолімович

Справжнє ім’я Олександра — Гасанов Саліх. Він теж член кримінального клану діда Хасана. Людині з кримінальним минулим допомагають змінити прізвище та імʼя, банально не перевіривши у пошуку Гугл.

Не кажучи про можливості, які має міграційна служба. А далі відомство не йде до суду другої інстанції, а дозволяє виграти справу та отримати паспорт громадянина України з іншими даними. Підтвердженням того, що ця людина криміналітет, є накладені на неї президентом України санкції. Тому цей наказ протизаконний. Та і у санкційному списку, Артемʼєва нема — є Гасанов. Приховати це допомогла міграційна служба. Ще раз. Голова Київської міграційної служби допомогає криміналу створювати нові імена та прізвища, отримувати громадянство України. Здавалось таке можливо лише в кіно. Тобто, пан Гузь легалізував бандитів в Україні. За старими документами вони потрапляли під санкції. А з новими у руках — уже ні про що не переймались.

Коен Наум Якубович

Бізнесмен, засновник міжнародного холдингу NY Koen Group — організація компаній з різних індустрій. Ну і любитель розкоші, що видно з фото. Одним з відомих проєктів компанії було будівництво єдиної у світі бурштинової мечеті, яка була презентована у квітні 2017 року у готелі Бурдж-ель-Араб, Дубаї, ОАЕ. У січні 2018 року сусіди Коена скаржилися, що він тримає лева на своїй ділянці у селищі Козин біля Києва.

Євсєєва Анна Володимирівна

Кримчанка. Співпрацювала з російськими окупантами. Член окупаційної виборчої комісії із правом вирішального голосу. Внесена до бази “Миротворець”.

Яшин Олександр Юрійович

Громадянин Яшин (він же Щипцов) — член злочинного наркосиндикату Хімпром, приїхав до України з росії, був у розшуку російського МВС й Інтерполу. Та за дивним збігом обставин, зник з бази Інтерполу. Чому? Подало його МВС Росії, а зняло його ФСБ Росії. За даними інсайдерів, В’ячеслав Гузь допоміг йому змінити ім’я та видав український паспорт. Джерела “Межі” твердять, громадянин Яшин розвивав свою наркомережу по всьому світу, сидячи десь у київському ресторані, з українськими документами у кишені.

Ніконова Алевтина Ігорівна

Прізвище ну дуже знайоме. Так, це донька того самого Ігоря Ніконова — підприємця, радника мера Києва. Засновника однієї з найбільших будівельних компанії “KAN Development”. Та дружина керівника цієї ж компанії — Гліба Мурованського. Чи означає це, що і доньки київського забудовника є російське громадянство? Так. Це вказано і у судовій справі.

Примітно що нині “KAN” хоче забудувати історичний заповідник Китаєво. Це пам’ятка національного значення, яка збереглася в столиці. Там під час розкопок досі знаходять трипільську кераміку, там збереглися залишки фортифікаційних споруд часів Київської Русі і тут мають працювати археологи, а не важка техніка забудовників. Окрім того Китаїв знаний своїм монастирем. А тобто, це наша історія.

Ну і хто ж такий «хом’як»? І це ми з’ясували.

У відео Гузь називає ім’я — Діма. Тому, ймовірно, це його заступник Дмитро Лемеш. Той, якого підозрювали в отриманні хабара за легалізацію в Україні іноземців із країн підвищеного терористичного ризику та держави-агресорки. Нагадаємо, Лемеш провів у СІЗО кілька діб, а потім сплатив встановлену судом заставу в розмірі 2,5 млн грн і вийшов на волю. Правоохоронці не передали обвинувальний акт до суду. А справу закрили через завершення терміну досудового розслідування.

Далі розбиратимуться правоохоронні органи. Ми ж передаємо інформацію до НАБУ та СБУ.