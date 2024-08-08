Ігор Луценко та Юрій Вербицький були викрадені бандою, яка ловила та знущалась над учасниками Майдану. Олександра Волкова, який брав участь у банді - суд випустив.

Про це Ігор Луценко написав на своїй сторінці Facebook. Далі – його пряма мова:

Вчора суд випустив Олександра Волкова, члена банди, котра викрала нас із покійним Юрієм Вербицьким під час Майдану.

Звільнили просто у залі суду. Я не був не засіданні, на жаль.

Правоохоронцям не вдалося довести, що це була заздалегідь організована банда для викрадення і насильства над майданівцями.

Відтак, її лідер – Олексій Чеботарьов, котрий зараз у РФ – може уникнути покарання, хоча б у вигляді позбавлення численних його активів в Україні. Далі зможе вести бізнес.

Пройшло майже 11 років з часу тих подій, феміда не поспішала. І насправді той факт, що Волков провів кілька років у СІЗО – це є найбільшим покаранням у справі Вербицького-Луценка, всі інші або втекли (в тч за сприяння “наших”), або відбулися менш суворими проблемами.