Про це Ігор Луценко написав на своїй сторінці Facebook. Далі – його пряма мова:
Вчора суд випустив Олександра Волкова, члена банди, котра викрала нас із покійним Юрієм Вербицьким під час Майдану.
Звільнили просто у залі суду. Я не був не засіданні, на жаль.
Правоохоронцям не вдалося довести, що це була заздалегідь організована банда для викрадення і насильства над майданівцями.
Відтак, її лідер – Олексій Чеботарьов, котрий зараз у РФ – може уникнути покарання, хоча б у вигляді позбавлення численних його активів в Україні. Далі зможе вести бізнес.
Пройшло майже 11 років з часу тих подій, феміда не поспішала. І насправді той факт, що Волков провів кілька років у СІЗО – це є найбільшим покаранням у справі Вербицького-Луценка, всі інші або втекли (в тч за сприяння “наших”), або відбулися менш суворими проблемами.
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