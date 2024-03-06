5 березня у черговій статті Інституту вивчення війни було зазначено, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька.

Як бачимо з карти, опублікованої аналітиками ISW, – російські війська просунулися вперед у полях на південь від Новомихайлівки (на південний захід від Донецька).

Нагадаємо, що вчора також ширилися інформація з приводу того, що армія РФ перекидує резерви на Новомихайлівку.

Аналітики ISW звертають увагу, що пов’язаний з Кремлем блогер, ім’я котрого у статті не називається, стверджував, що підрозділи 155-ї морської піхоти (Тихоокеанський флот) наступають зі сходу на Новомихайлівку, а підрозділи 68-го армійського корпусу (теж Тихоокеанський флот) захопили молочну ферму на північ від населеного пункту.

“Російський мілітарний блогер також зауважив, що російські війська просунулися в Новомихайлівці на 420 метрів в ширину і 320 метрів в глибину”, – пишуть в ISW.

Український телеграм-канал Deep State, що проводить аналітику бойових дій, зазначив, що вивести окупантів з району Новомихайлівки може бути практично неможливо, якщо враховувати лінію зіткнення.

Дмитро Лиховій, речник Сил оборони Таврійського напрямку, прокоментував тякжу ситуацію на східних околицях Новомихайлівки під Мар’їнкою. За словами Лиховія, кількість атак окупантів на цьому напрямку може перевищувати атаки в Авдіївці.

“Оборонна операція триває, бої йдуть на околицях, загарбники вже довго намагаються захопити селище тактикою малих штурмових груп”, – заявив Лиховій.

Насамкінець він наголосив, що противник завдає масованих артилерійських та авіаційних ударів, а також активно застосовує FPV-дрони. Втім, за словами речника Сил оборони Таврійського напрямку, наші військові продовжують стримувати армію Росії.

Позиційні бої, за даними аналітиків ISW, тривають на захід від Донецька в районі Георгіївки та Красногорівки і на південний захід від Донецька в районі Новомихайлівки та Водяного.